Tagliaferri: "Dalla vicepresidente Schlein solo chiacchiere sulla tutela dell'ambiente, servono progetti e idee e non comizi"

"Come sempre aria fritta: oggi la vicepresidente Elly Schlein si è presentata in Assemblea legislativa per presentare l'Agenda delle politiche ambientale. Peccato che ci abbia fatto la solita lezioncina sul mondo e su quanto sia brava, ma non abbia presentato un progetto che sia uno. Solo parole e chiacchiere: quello della tutela dell'ambiente è un argomento serio, che riguarda il futuro di tutti noi e che non può continuare ad essere ridotto a teatrino elettorale. La Regione Emilia-Romagna ha un ruolo in Italia e deve esercitarlo: in Assemblea ci si presenta con progetti e programmi, con fogli scritti e cronoprogrammi di attuazione".

Lo afferma Giancarlo Tagliaferri consigliere regionale di Fratelli d’Italia.