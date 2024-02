Tagliaferri (Fdi): fare chiarezza sui fondi regionali al teatro Regio di Parma e al Verdi di Busseto

Fare chiarezza sui fondi dati dalla Regione per il Teatro Regio di Parma il Teatro Comunale di Piacenza, sul Teatro Valli di Reggio Emilia e sul Teatro Verdi di Busseto. A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “lunedì 5 gennaio, in occasione della Borsa internazionale del turismo (Bit) l’assessore Corsini insieme ai rappresentanti del Teatro Regio di Parma hanno reso pubblici i dati relativi dell’edizione 2023 del Festival Verdi: 19.000 spettatori accolti nella sua ultima edizione, di cui 2.037 under 30, per il 56% dal territorio e con uno spettatore su quattro straniero con provenienze da 22 diversi Paesi europei oltre che da Corea del Sud, Cina, Giappone, Israele, Singapore, Russia, Sud Africa, Marocco, Egitto, Argentina, Perù, Brasile, Canada, Dominica, Messico, Usa e Australia, e nell’edizione 2023 il Festival Verdi ha fatto registrare un incasso di 836.592 euro, un indice Sroi (social return on investment) di 3,1 (ogni 10 euro investiti nel Festival hanno indotto benefici per gli stakeholder e la comunità stimabili in almeno 31 euro) che ha riconfermato il record nella storia del Festival già raggiunto lo scorso anno”.

Tagliaferri ricorda come “la riconferma del sostegno privato con entrate da istituzioni, partner e sponsor pari a 2.992.506 euro dimostra la fidelizzazione del tessuto economico nei confronti dell’istituzione e della sua offerta artistica e culturale. Sono tra i dati più significativi del Festival Verdi che emergono in seguito al lavoro di monitoraggio e di analisi elaborato in collaborazione con l’Osservatorio permanente istituito insieme all’Università di Parma sul Festival Verdi mondiale dell’Opera e dell’Italia ed il Festival Verdi”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla giunta di sapere “a quanto ammonta la contribuzione totale al Teatro Regio di Parma da parte dell’assessorato al Turismo della Regione e quello dell’assessorato alla Cultura negli anni 2021, 2022 e 2023 e a quanto ammontano le contribuzioni, sempre suddivise per i 2 assessorati, rispettivamente sul Teatro Comunale di Piacenza, sul Teatro Valli di Reggio Emilia e sul Teatro Verdi di Busseto negli anni 2021, 2022 e 2023”.