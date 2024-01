Tagliaferri (Fdi): riqualificare i boschi di Carrega

Fare chiarezza sulla gestione dei boschi di Carrega, in provincia di Parma, e migliorare la gestione di quest'area verde.

A chiederlo, in un'interrogazione è Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come "gli enti di gestione per i parchi e la Biodiversità sono tenuti a fornire alla regione tutte le informazioni relative all’attività gestionali dì competenza di norma ogni 3 anni".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla giunta "se la Regione sia al corrente della situazione dei boschi di Carrega e se risultino visite del Presidente, degli assessori competenti o funzionari del settore". Tagliaferri chiede chiarezza anche sulla quantità di risorse erogate alla gestione dei boschi ("L’importo di circa 1.800.000 stanziato è riferito alla macroarea parchi e biodiversità occidentale?") e se "vista la mancata manutenzione dei boschi che ha prodotto uno spreco di denaro pubblico con responsabilità politiche evidenti, verranno assunti provvedimenti".