Tizzano: Andrea Zammarchi si candida a sindaco

Andrea Zammarchi si candida a sindaco di Tizzano Val Parma per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. "Siamo pronti per questa nuova sfida, forti di un fisiologico rinnovamento che vedrà, a sostegno del candidato sindaco Andrea Zammarchi, che gode della fiducia e del supporto del sindaco uscente Bodria, 4 conferme (Egidio Bocchi, Giancarlo Cobianchi, Maria Signori e Giorgio Zanni) e 6 nuovi entrati (Fabio Bottazzi, Luciano Comelli, Giuseppe La Pietra, Massimo Ravazzoni, Mattia Rozzi e Michela Zammarchi).

"Speriamo di ottenere la fiducia degli elettori per poter realizzare i tanti progetti già pronti su cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni, e poter realizzare tante altre nuove idee. Continueremo a muoverci lungo i binari tracciati dal nostro, ormai storico, gruppo consigliare, dando grande attenzione al mantenimento dei servizi e alle fasce più deboli, cercando però anche di innovare la nostra azione amministrativa, lavorando per il rilancio di Tizzano e di tutto il Territorio. Siamo stati criticati per la gestione del verde pubblico, ma negli ultimi anni abbiamo preferito investire le nostre poche risorse nel mantenimento di prezzi bassi per servizi fondamentali come l’asilo nido, la mensa, il trasporto scolastico e il centro anziani. Tali tariffe sono infatti tra le più basse della provincia. Ulteriori investimenti sono stati fatti nella progettazione di diversi interventi, che ora sono pronti per essere realizzati.

Grazie all’Adesione alle Aree Interne abbiamo infatti a disposizione circa 900mila euro che saranno interamente impiegati nel rilancio del capoluogo tramite la riqualificazione di via Bocchialini e della scala del Parco Borri; la ristrutturazione dell’ex cinema; la riqualificazione dei campetti del paglia, dove sarà anche installato un parco giochi inclusivo; e la rigenerazione energetica del Palazzetto dello sport. Insomma, sono tanti i progetti su cui abbiamo lavorato che che vorremmo poter portare a termine, ma sono tante anche le nuove idee. Proprio per questo abbiamo costruito una squadra che metta insieme elementi di comprovata competenza professionale e amministrativa con giovani carichi di energia ed entusiasmo."