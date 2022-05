Andrea Bui: "Trasporto pubblico gratuito e centro storico pedonalizzato"

«Il trasporto pubblico non solo dev’essere potenziato, ma anche reso progressivamente gratuito». È la proposta che fa Andrea Bui, candidato sindaco per Potere al Popolo!, Rifondazione comunista e Pci, e che rappresenta uno dei punti su cui insiste il suo programma elettorale. A qualcuno potrà sembrare infattibile «ma è un errore di valutazione dovuto all’abitudine – spiega Bui −: il trasporto pubblico è finanziato almeno per l’80% da fondi statali, mentre il contributo dalla vendita dei titoli ammonta a meno del 5%. Di conseguenza non è difficile pensare di eliminare totalmente questa entrata, rendendolo più conveniente e accessibile».

Dove trovare le risorse per la compensazione? «Numeri alla mano – risponde il candidato – si può facilmente sostituire il gettito derivato dalla vendita dei titoli di viaggio con una tassa progressiva, imposta sulle fasce di popolazione con reddito più alto. Il primo passo in questa direzione potrebbe essere la gratuità degli autobus per la fascia sotto i 23 anni e per quella sopra i 65 anni. Non solo, questo dovrebbe accompagnarsi all’incremento del parco autobus e l’implementazione dei mezzi elettrici, usando i fondi che sarebbero destinati all’allungamento della pista dell’aeroporto Verdi».

Ma il punto centrale del progetto starebbe nelle conseguenze positive, tra cui il centro storico pedonalizzato. «La gratuità della mobilità pubblica porterebbe a grandi vantaggi da un punto di vista di bilancio sociale, di cui tenere conto nel rapporto costi/benefici – dice Bui −: diminuzione del traffico veicolare privato e dell’inquinamento, maggiore salute dei cittadini, aiuto al piccolo commercio del centro e

delle zone meno raggiungibili in auto. A questo proposito, il centro storico, liberato dalle auto private e percorso da piccoli e frequenti bus, potrebbe essere finalmente pedonalizzato. E in tutte le città dove questo è accaduto ne hanno beneficiato ambiente, commercio, socialità e sicurezza».