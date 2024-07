"Grazie alla Lega raddoppia la tutela legale per le forze di polizia"

“Grazie alla Lega - sottolinea la senatrice piacentina Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali, Sanità e Lavoro - si raddoppia l’anticipazione della tutela legale alle forze di polizia, portandola da 5 mila a 10 mila euro, estendendola finalmente anche ai Vigili del Fuoco. Perché è grazie all’approvazione di un nostro emendamento al ddl Sicurezza se si assicurerà ai servitori dello Stato, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, di avvalersi di un’adeguata difesa legale non a spese proprie. Un giusto riconoscimento per il loro sacrificio e la loro dedizione a garanzia della sicurezza dei cittadini e delle nostre città. Un ringraziamento lo rivolgo ai sottosegretari dell’Interno, Nicola Molteni, e della Giustizia, Andrea Ostellari, che hanno portato avanti questa importante battaglia. Con il lavoro della Lega in questo governo di centrodestra, puntiamo a ottenere sempre maggiori norme a garanzia della professionalità dei tutori dell’ordine; a differenza di una certa sinistra che troppo spesso preferisce sostenere i soliti professionisti dell’odio verso la polizia, allergici a regole e legalità”.