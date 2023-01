Una delegazione del Comune di Parma a Roma all’Altare della Patria a Roma

Delegazione del Comune di Parma a Roma per celebrare il 145° anniversario di fondazione dell' INGORTP - Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Alinovi, accompagnato dal Gonfalone del Comune di Parma decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare, ha preso parte alle celebrazioni che sono culminate, ieri (domenica 29.1.23), con l’omaggio al Milite Ignoto, all’Altare della Patria, a Roma.

Erano presenti anche il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari, il Sindaco di Borgo Val di Taro, accompagnato dal Gonfalone decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare, e numerosi Sindaci ed Amministratori della provincia.

L'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon è la più antica associazione combattentistica in Italia, è sorta nel 1878 per prestare servizio di guardia alle tombe dei Re d’Italia presenti al Pantheon (l'atto di omaggio alle reali tombe viene annualmente promosso dal Governo italiano il 17 marzo), mantenendo vivo il ricordo della storia d’Italia, del Risorgimento e delle tradizioni militari italiane.

La ricorrenza prosegue la celebrazione del Centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria che ha visto la concessione della cittadinanza onoraria nella seduta del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2021, ed in particolare l’omaggio al Treno storico della Memoria, lo scorso 12 ottobre, lungo la tratta ferroviaria Parma-La Spezia, in orario notturno. Un momento a cui presero parte le autorità civili e militari della città e provincia, in occasione del transito del convoglio ferroviario anche nella stazione di Parma, e che destò commozione e partecipazione da parte della cittadinanza. Iniziativa commemorativa in particolare promossa e coordinata dalla Delegazione parmense della Guardia d'Onore, molto attiva sul territorio provinciale, ottenendo il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti.