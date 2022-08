Unione Popolare: ecco i candidati nei collegi di Camera e Senato

Oggi Unione Popolare ha consegnato le liste in tutti i collegi elettorali, inclusi quelli dell’Emilia-Romagna. Nonostante le tempistiche assurde che hanno costretto la raccolta firme nelle settimane di Ferragosto, decine di migliaia di cittadine e cittadini in tutta Italia hanno firmato per permettere la presentazione di Unione Popolare, la lista con capo politico l'ex sindaco di Napoli Luigi di Magistris che si schiera come unica lista per la giustizia sociale e ambientale, contro l'agenda Draghi, contro la guerra. Dopo aver superato gli scogli burocratici, ci aspetta una campagna elettorale in cui dare voce a chi in questi anni ha pagato il prezzo della pandemia e della guerra, è stato deluso dalle promesse di cambiamento, è stato escluso dal sistema.



CANDIDATI UNIONE POPOLARE CAMERA 01

(Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia)



PLURINOMINALE

BUI Andrea

CRISTALLI Mariagrazia

MONTELAGHI Alberto

ANTINORI Maria Elena



UNINOMINALE

Collegio uninominale n. 01 - Piacenza

ANELLI Elena Maria

Collegio uninominale n. 02 - Parma

VARATTA Antonio

Collegio uninominale n. 03 - Reggio Emilia

CUCCURESE Natale





CANDIDATI UNIONE POPOLARE CAREMA 02

(Province di Modena e Bologna)



PLURINOMINALE

COLLOT Marta

SCAGLIARINI Andrea

CURIONE Noemi

TIGRINI Emanuele



UNINOMINALE

Collegio uninominale n. 04 - Modena

CARRASSO Jose

Collegio uninominale n. 05 - Imola

BERNANARDI Alessandro

Collegio uninominale n. 06 - Bologna

FERLINI Simona

Collegio uninominale n. 07 - Carpi

GOVONI Elena





CANDIDATI UNIONE POPOLARE CAMERA 03

(Province di Ferrara, Ravenna, Forlì/Cesena, Rimini)



PLURINOMINALE

BONGARZONE Alessandro

LOVATO Marta

GENTILINI Roberto detto “PIUMINO”

CENNI Ilaria



UNINOMINALE

Collegio uninominale n. 08 - Ravenna

SALVO Liliana

Collegio uninominale n. 09 - Ferrara

SORIANI Stefania

Collegio uninominale n. 10 - Forlì

BASINI Bruno

Collegio uninominale n. 11 - Rimini

MASCIOLI Guido





CANDIDATI UNIONE POPOLARE SENATO 01

(Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena)



PLURINOMINALE

VARESI Paola

LUGLI Stefano

BARUFFINI Beatrice

ORRÚ Luigi



UNINOMINALE

Collegio uninominale n. 01 - Parma

ALLAWI Haitham

Collegio uninominale n. 02 - Modena

PINNOCK Judith





CANDIDATI UNIONE POPOLARE SENATO 02

(Province di Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì/Cesena, Rimini)



PLURINOMINALE

ARDENI Pier-Giorgio

LONGO Maria

COLLINA Mauro

FORTUZZI Francesca



UNINOMINALE

Collegio uninominale n. 03 - Bologna

ODORICI Marco detto ODDO

Collegio uninominale n. 04 - Ravenna

TESTI Mirna



Collegio uninominale n. 05 - Rimini

GODI Oreste