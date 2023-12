Verde, Dallatana: "Giochi bimbi danneggiati, aree cani degradate: manca un gestore perché il bando è scaduto il 2 novembre"

"Giochi per bimbi danneggiati e non utilizzabili - si legge in una nota del gruppo consiliare Vignali sindaco - attrezzi non ancora installati dopo la rimozione eseguita due anni fa. In alcune aree verdi, poi, i giochi mancano completamente. Aree cani abbandonate, non curate e con fontanelle non funzionanti, erba non sfalciata soprattutto in alcuni parchi e aree verdi della città e foglie ovunque che coprono strade e marciapiedi. La condizione di manutenzione ordinaria del verde pubblico, giochi e aree cani in città, come segnalato da numerosi cittadini, è critica. La situazione è resa ancora più grave dal fatto che l’appalto per la gestione e manutenzione delle aree verdi - che comprendeva anche la manutenzione ordinaria dei giochi per i bambini, delle arre cani e degli arredi urbani - è scaduto il 2 novembre del 2023 e non è stato più rinnovato, salvo alcuni interventi straordinari.

“La manutenzione del verde in città è molto carente. Per quanto riguarda i giochi bimbi ci troviamo in una situazione critica. Nonostante la situazione fosse già stata segnalata nel mese di aprile e sebbene sia passato tutto il periodo primaverile ed estivo il Comune non ha ancora

provveduto a sostituire i giochi e a metterli in sicurezza” Inizia così il commento di Arturo Dalla Tana, consigliere del gruppo Vignali, che ha

presenterà un’interrogazione in Consiglio comunale.

“L’appalto per la gestione del verde pubblico, affidato per tre anni ad un’azienda della provincia di Piacenza, è scaduto alla mezzanotte dell’1 novembre 2023 e non è stato più rinnovato. C’è un problema di disponibilità di giochi che a volte non ci sono, a volte sono insu ficienti e in altri casi sono pericolosi. Visto che l’appalto è scaduto oggi nessuno se ne sta occupando”

Per quanto riguarda i giochi bimbi le situazioni più critiche sono quelle al Parco Nord, dove i bambini hanno a disposizione solo un miniscivolo, in via Minghetti nel quartiere Crocetta dove c’è un’assenza quasi completa di giochi, che non sono stati ancora ripristinati. In via Pellicelli al quartiere Montanara i vecchi giochi sono ancora transennati così come in piazzale Ungaretti nel quartiere Montanara. In via Orzi Baganza e in stradello Matilde di Canossa i giochi sono in stato di avanzato degrado.

Per le aree cani la situazione è particolarmente critica nel quartiere San Leonardo. Nell'area cani tra via Genova e via Paradigna, in quella di via Pizzaferri e in quella di via Montale le fontanelle sono rotte da tempo e manca l’acqua. Anche nell’area cani di via Orzi Baganza la

fontanella funziona a stento e l’area si allaga con molta facilità. Molte aree cani, poi, sono sporche e hanno i cestini stracolmi con le deiezioni dei nostri amici a quattro zampe.

“Abbiamo assistito a numerose segnalazioni di cittadini – conclude Arturo Dalla Tana - in merito alla situazione di alcuni parchi della città, dove la manutenzione del verde non è statafatta. In più, oltretutto, da un mese non c’è più nessuno che se ne occupa. L’affidamento prevedeva anche la manutenzione ordinaria dei giochi per bambini, delle aree cani e la gestione e manutenzione di parchi e giardini storici, compreso il Parco Cittadella, il Parco Ducale e la Pilotta. In una città sempre più in preda al degrado lasciare scoperto un servizio così importante per i cittadini non può che contribuire ad aumentare la sensazione di abbandono della città”