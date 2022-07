Verso le elezioni: i nuovi collegi elettorali

Elezioni Politiche, dopo la caduta del Governo Draghi, si voterà probabilmente a inizio ottobre. Rispetto al 2018, però, molto è cambiato. Dopo il Referendum del 2020, il numero dei parlamentari è notevolmente calato: da 945 a 600. Alla Camera i deputati passano da 630 a 400. Al Senato da 315 a 200. Sono così più vasti i bacini elettorali da rappresentare.

Si è così ripresa la legge elettorale in vigore, il Rosatellum (un misto tra proporzionale e maggioritario), alla nuova realtà che vede un Parlamento con 230 deputati e 115 senatori in meno.

Gli eletti nei collegi plurinominali (quelli dove i partiti presentano una lista di nomi) passeranno da 386 a 245, quelli negli uninominali da 232 a 147 e quelli all'estero da 12 a 8. Al Senato gli eletti nei plurinominali caleranno da 193 a 122, quelli negli uninominali da 116 a 74 e quelli all'estero da 6 a 4.

UNINOMINALE

Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, Parma avrebbe una popolazione entro le soglie ammesse, mentre le province di Reggio Emilia, Modena e la città metropolitana di Bologna hanno tutte una popolazione superiore alla soglia massima consentita. Il comune di Bologna può definire un collegio autonomamente. Pertanto, per la collocazione geografica delle unità amministrative e la loro dimensione demografica, si rende necessario definire dei collegi inter-provinciali.

Il collegio Emilia-Romagna-U01 comprende l’intera provincia di Piacenza alla quale si aggiunge, per raggiungere la soglia demografica, la porzione del “S1” di Fidenza che ricade nella provincia di Parma. La popolazione della provincia di Piacenza nell’ambito di questo collegio è pari al 79,9% (287mila abitanti) quella della provincia di Parma al complementare 20,1% (71mila, sono i comuni di Fidenza, Salsomaggiore, Busseto, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca e Soragna).

Al Senato invece il collegio Emilia-Romagna-U01 è composto dalle intere province di Piacenza e Parma alle quali si unisce, per il rispetto delle soglie demografiche, la porzione settentrionale della provincia di Reggio nell’Emilia: “Sl” di Guastalla e Correggio e i comuni di Brescello (del Sl di Parma) e Boretto (del Sl interregionale di Viadana). La popolazione della provincia di Reggio nell’Emilia rappresenta il 14,3% di quella del collegio; gli abitanti delle province di Parma e Piacenza rispettivamente il 51,4% e 34,2%.

PLURINOMINALE

Sono stati definiti tre collegi plurinominali per la Camera, tra i quali sono distribuiti i 18 seggi attribuiti alla circoscrizione emiliano-romagnola. Nel collegio Emilia-Romagna-P01, a ovest, composto dai tre collegi uninominali: Emilia-Romagna-U01, Emilia-Romagna-U02 e Emilia-Romagna-U03 (intere province di Piacenza e Parma e larga parte di quella di Reggio nell’Emilia), sono assegnati 4 seggi.

Il collegio Emilia-Romagna- P01 unisce i due collegi uninominali Senato Emilia-Romagna-U01 e Emilia-Romagna-U02 (province di Piacenza, Parma e Reggio nell’Emilia, larga parte della provincia di Modena e due comuni del bolognese (Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere i quali contribuiscono per lo 0,2% alla popolazione del collegio), risultati necessari per la definizione del collegio uninominale Senato Emilia-Romagna - U02. A questo nuovo collegio sono assegnati 5 seggi plurinominali.