Via La Spezia, riqualificazione e messa in sicurezza della SS62

"La SS62 della Cisa tra Parma e Collecchio è ai primi posti in provincia per numero di mezzi che la percorrono quotidianamente e con il passare degli anni la situazione nelle ore di punta è diventata insostenibile. Questa arteria, che collega a Parma le valli del Baganza, del Taro, del Ceno e l’Autocisa con i porti del Tirreno, è stata ed è per questi territori un fattore fondamentale di sviluppo". Lo sostiene Maristella Galli, attuale prima cittadina di Collecchio e candidata sindaca alle imminenti elezioni amministrative con la lista 'Collecchio Insieme'. Galli, su questo punto, ha chiarito che "la crescita esponenziale del traffico legato alle nuove attività economiche e commerciali ha reso chiara la necessità di un suo adeguamento. A questo fine il deputato collecchiese del Partito democratico Giuseppe Romanini aveva ottenuto, nel 2016, lo stanziamento di 13,4 milioni di euro e da allora i tavoli di confronto tra il Comune, Anas e Provincia si sono succeduti. Ora però siamo finalmente arrivati a una svolta". "I diversi incroci oggi esistenti saranno sostituiti da rotatorie, in modo da prevedere in generale l’immissione sulla Statale nel senso di marcia a garanzia di sicurezza e fluidità del traffico - spiega Galli - È motivo di grande soddisfazione aver accelerato un procedimento che va a beneficio di Collecchio e della sua comunità, ma anche di una vasta porzione del territorio provinciale", ha concluso.