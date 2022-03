Via Zarotto, Alberini (Lega) attacca Bosi: "Sulle piscine al chiuso si è toccato il fondo"

“La sfortuna ci vede benissimo soprattutto quando qualcuno non fa nulla per evitarla come il Vicesindaco della Giunta Pizzarotti Marco Bosi con le piscine comunali al chiuso”. La battuta è di Sabrina Alberini, referente provinciale della Lega di Parma, che ha voluto così commentare le varie vicissitudini che hanno ampiamente ridotto le disponibilità per associazioni e singoli cittadini delle piscine al chiuso nella città di Parma.

“Tra le varie gestioni sciagurate dell’attuale Vicesindaco con delega allo sport che sarà uomo di punta nella coalizione del patto per le poltrone tra pizzarottiani e PD guidata dal suo collega Michele Guerra, quella che riguarda gli impianti natatori cittadini è forse la più eclatante e vergognosa – ha proseguito la dirigente – Senza dimenticare che per aprire l’impianto di via Giulio Cesare finito nel 2013 hanno impiegato altri 8 anni e le peripezie dell’ex Coni di viale Rustici non funzionante da tre anni, con la chiusura improvvisa della Giacomo Ferrari dopo che era due anni che i suoi problemi strutturali erano bene conosciuti, si è toccato il fondo. Lo sanno bene i tanti parmigiani iscritti per l’attuale stagione sportiva ad associazioni e società sportive attive appunto nell’impianto di via Zarotto che ora dovranno andare oltre l’Enza almeno fino a giugno. Con l’adeguata manutenzione agli impianti comunali che abbiamo più volte proposto e che riproponiamo per il prossimo mandato amministrativo questi disagi non si riproporranno”.