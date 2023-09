Vignali: "Estate politica rovente tra i soliti roboanti annunci e una città dimenticata"

Questa è stata proprio un’estate rovente non solo per il clima ma anche sul fronte politico cittadino tra allarme sicurezza, questione migranti, liste d’attesa infinite per asili e materne, impossibilità ad ottenere la carta identità elettronica e il continuo calvario delle società di nuoto, rimaste senza impianti. Queste la denuncia del gruppo consigliare “Vignali Sindaco” fatta questa mattina nel corso di una conferenza stampa in Municipio a cui hanno partecipato il capogruppo Vignali e i consiglieri Pallini, Chiastra, Dalla Tana e Osio.

“Spaccate, furti nelle case, nelle auto e nei negozi, accoltellamenti e maxi risse nelle strade, turisti aggrediti in stazione e mancato controllo nella vendita di alcol. La città è piombata in una spirale di violenza e degrado come mai prima d’ora. Stupisce il disinteresse dell’amministrazione, le cui politiche sono state fallimentari a partire dagli “street tutor” spariti dal San Leonardo dal 30 giugno come anche gli agenti di comunità che nessuno vede più ne in San Leonardo ne nell’Oltretorrente. Abbiamo assistito a fenomeni di violenza in alcune zone degradate come l’area Ex Salamini, che insieme ad altre, come l’ex Scalo merci mancano di seri progetti di riqualificazione, rimanendo abbandonate e per questo in preda a criminalità, degrado e violenza. La recente notizia del mancato arrivo dei militari in città, a differenza di altre città che li hanno ottenuti, conferma la debolezza di questa amministrazione. Sappiano che le risorse che i Governi possono permettersi di stanziare non sono mai sufficienti, ma al netto di questo ci sono città dove i livelli di sicurezza e decoro e qualità della vita sono alti il che dimostra che le politiche locali possono e devono saper fare le differenza”.

“Nutriamo grandi perplessità per il centro migranti di Martorano sia per le modalità con cui è avvenuta questa scelta sia per la soluzione adottata. Assenza di informazione, comunicazione e chiarezza. La città, i residenti, noi stessi e anche i Sindaci dei comuni vicini abbiamo appreso la notizia solo dalla stampa. La stessa Amministrazione a fine luglio aveva assicurato che non ci sarebbero state strutture temporanee volte a divenire dei veri centri e propri centri profughi come dichiarato dall’assessore competente. Esattamente quello che poi è successo. La soluzione adottata non aiuta certo l’integrazione, mancando nella frazione i servizi, e neanche l’accoglienza sia delle persone che vengono accolte che di chi accoglie. C’è grande preoccupazione sui numeri delle persone accolte, sulla durata e sul fatto che questo possa diventare un centro sovra provinciale alle porte della città".

“A luglio l’amministrazione ha modificato il regolamento del commercio andandolo ad annacquare allargandone le briglie per poi cercare di correre ai ripari con un’ordinanza che si è concentrata sul contenitore e non sul contenuto e con modalità che hanno contribuito alla sua non applicazione quando era fondamentale limitare la vendita di bevande alcoliche refrigerate. Risse come quella scoppiata recentemente davanti ad un distributore automatico in via d’Azeglio ne sono la conferma. Nel frattempo sono aumentati nel corso dell’estate il numero dei negozi sfitti proseguendo quella desertificazione commerciale del centro causata anche dall’assenza di politiche di accessibilità. Anzi, sono proseguiti nel corso del mese di luglio, gli inutili e dannosi P-Days in un quadro di totale desolazione” “In questa estate torrida i parmigiani che avevano la necessità di rifare il proprio documento hanno avuto difficoltà a prenotare le loro vacanze non potendo entro l’estate fare la carta d’identità elettronica con prenotazioni disponibili solo da settembre inoltrato”.

“I più di 1200 bambini in lista d’attesa all’apertura di asili e materne sono stati la conferma del disinteresse e dell’inadeguatezza dell’amministrazione, che non ha voluto sottoscrivere convenzioni con le scuole paritarie private, che avrebbe permesso di ridurre le liste d’attesa. “E non va meglio per il nuoto. Il bando estivo delle piscine ha poi confermato il calvario che stanno vivendo le società sportive dopo la chiusura della piscina di via Zarotto, chiusa ormai dal 2019, di cui non si sa ancora nulla riguardo al progetto di riqualificazione, nonostante i roboanti annunci” “In sintesi: si continua con la politica di annunci, patti, accordi, tavoli, cabine di regia e candidature dimenticandosi della città e della qualità della vita dei suoi abitanti che sta continuando a peggiorare”.