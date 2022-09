Vignali: "Gravi problemi di viabilità nelle nostre zone"

‘C’è un problema grave di viabilità che penalizza gli abitanti e il comparto produttivo della zona. Il mio impegno è quello di completare la Pedemontana anche nella parte che da Traversetolo va verso il reggiano e verso Pilastro’. Lo ha detto il candidato alla Camera di Forza Italia Pietro Vignali intervenendo a Montechiarugolo alla festa del Parmigiano reggiano: ‘E’ una zona, questa, che ha molte potenzialità, anche turistiche partendo dall’agroalimentare, facendo sistema con le terme di Monticelli e le bellezze culturali di Traversetolo e Lesignano. C’è bisogno però di qualcuno che da Roma dia la spinta per creare un impulso decisivo’ ha continuato Vignali. A proposito di Monticelli ‘ha bisogno – ha aggiunto Vignali – di investimenti per rimanere al passo con le esigenze del turismo termale e di aiuti per fare fronte al caro energia’. Proprio sul Parmigiano reggiano e sull’agricoltura in genere, Vignali ha parlato dell’importanza di garantire una risorsa idrica attraverso la realizzazione dell’invaso di Vetto e la messa in sicurezza idrogeologica, con il completamento delle casse d’espansione nella zona di Montecchio e Montechiarugolo.