Vignali: "Piano anticrisi per combattere le nuove povertà"

"L’e?etto di pandemia, guerra e crisi energetica è già un peso eccessivo per le famiglie. La Caritas stima che siano 36.000 i poveri nella nostra provincia: le nuove povertà stanno colpendo il ceto medio, le famiglie numerose e quelle monogenitoriali, le giovani coppie". Così Pietro Vignali candidato sindaco civico, nel corso di un incontro con i cittadini. Uno strumento efficace e immediato per fronteggiare il problema "sarà - secondo Vignali - il rilancio del Quoziente Familiare per ridurre l’impatto di tasse e tariffe sulle famiglie e di facilitare l’accesso ai servizi comunali come asili, scuole dell’infanzia, servizi per anziani e persone con disabilità, tenendo conto dei carichi familiari (figli, persone anziane non autosufficienti, disabilità).

Nell’immediato è necessario un pacchetto anticrisi con il coinvolgimento di Fondazioni, rete grande distribuzione, aziende sanitarie private convenzionate e multiutility per misure di sostegno al reddito, al bisogno, al credito e ai servizi. In particolare: riduzione bollette energetiche, tariffe sociali per prestazioni sanitarie, bonus per beni di prima necessità e voucher per servizi comunali. Inoltre servono prestiti sulla fiducia, riduzione rata capitale mutui. Sarà necessario realizzare un agenzia per il lavoro e sostenere le parrocchie che svolgono un ruolo di ammortizzatore sociale oltre a detassare il mondo del volontariato che fornisce servizi importantissimi.

C’è poi il tema della casa. Noi pensiamo a un nuovo piano di edilizia residenziale sociale, soprattutto per giovani coppie, famiglie mono-genitoriali e nuclei in difficoltà, coinvolgendo fondazioni bancarie e imprenditori. Vogliamo poi ridurre le liste d’attesa dell’edilizia popolare riqualificando e mettendo a disposizione le centinaia di alloggi Erp oggi non utilizzati. E interverremo sul restante patrimonio per dotarlo di standard adeguati di qualità abitativa. Sempre con la collaborazione di fondazioni e del privato realizzeremo nuove unità Erp".