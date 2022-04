Sgarbi sostiene Vignali e chiama Morgan: "Lo voglio come candidato"

Dopo aver dato il suo sostegno al candidato Marco Adorni per la lista Un'altra Parma- Uniti per la Costituzione Vittorio Sgarbi ed il suo movimento IoApro Rinascimento ha deciso di sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pietro Vignali. "Credo che dobbiamo valutare l'opportunità - ha detto il noto critico d'arte - di sostenere Vignali, che viene da una storia di ingiustizie giudiziarie. Per molte ragioni rappresenta un punto di riferimento di un'area politica con la quale è opportuno che non siamo presenti e con me probabilmente anche Morgan. Mi confronterò anche con Marco Adorni, per valutare la possibilità che confluisca nella nostra lista nell'area di riferimento di Pietro Vignali, con il quale credo sia disponibile a sostenere in caso di ballottaggio".