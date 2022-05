Welfare, anziani, disabili, povertà: in una serie di incontri le proposte di Sinistra coraggiosa

La Sinistra Coraggiosa, nel mese di maggio, ha organizzato una rassegna di incontri pubblici con lo scopo di affrontare alcuni dei temi caldi di questa campagna elettorale nel modo più aperto e dialogante possibile. Il successo riscontrato dai primi due – il dibattito sulla sanità tenuto dalla capolista Anna Rita Maurizio con ospiti l’infettivologo Carlo Calzetti e il senatore Vasco Errani e l’incontro “Parma. Città 30” con Marco Boschini e, tra gli altri, l’architetto Matteo Dondè – hanno dimostrato che la città ha desiderio di ascolto e confronto.

Sulla scia di questi, dunque, Parma – La Sinistra Coraggiosa propone altri eventi aperti a tutti: sabato 21 maggio, alle 10, presso la sala civica del parco Bizzozzero, si terrà un incontro con la professoressa Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al Mef (Ministero economia e finanze) ed esperta di welfare, dal titolo “Parma. Prima i più fragili”. Si parlerà di proposte sul welfare, di servizi agli anziani, ai disabili e del tema della povertà.

Sabato 28 maggio ci si sposterà al Palazzetto dello sport “Palaraschi” di Via Silvio Pellico per una biciclettata dal titolo “La bici è una matita. Ridisegna la città” con la partecipazione di Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, e di Michele Guerra, candidato sindaco. L’evento inizierà alle 17. Alle 21 di lunedì 30 maggio, al circolo Inzani (Largo C. Beccaria 9/A) Pierluigi Bersani sarà ospite dell’incontro: “Parma. Per la qualità e la dignità del lavoro”. Interverrà il candidato sindaco Michele Guerra e verranno affrontati diversi temi legati al lavoro nella nostra città.