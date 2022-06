portami con te - il centro commerciale eurosia dice no all'abbandono con un pomeriggio di dog activity per tutti!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday IN VACANZA PORTAMI CON TE 😍🐾 Ovunque voi andiate, i nostri amici a 4 zampe saranno felicissimi di spassarsela con Voi! Potreste ad esempio portarli per una splendida giornata insieme: 🗓️ SABATO 11 GIUGNO dalle ore 16.00 in poi Tutti i pelosetti saranno protagonisti delle tante attività in programma👇 👉MOBILITY DOG 👉DOG PARADE: sfilata canina 👉DOG DANCE: esercizi e figure a tempo di musica 👉APERITIVO: buffet, drink, croccantini in omaggio e brindisi anche per i padroni a 2 "zampe". 📍 L'evento è riservato ai possessori di CARD EUROSIA. Se non hai l'Eurosia card, puoi sottoscriverla GRATUITAMENTE il giorno stesso dell'evento oppure ogni mercoledì ai totem in galleria dove troverai le nostre Hostess dalle 15.00 alle 19.00. Vi aspettiamo per divertirci insieme 🐶 Bau Bau 🐾