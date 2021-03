prantera (forza civica): "con la nostra associazione culturale affianchiamo i partiti tradizionali per il raggiungimento di obbiettivi comuni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Pur avendo aderito a Forza Italia desidero rimarcare e portare avanti il mio ruolo di cofondatore del circolo dell'associazione culturale Forza Civica di Parma, con il quale continuerò a collaborare attivamente. Forza Civica nasce da rappresentanti civici e da semplici cittadini di diverse province dell’Emilia-Romagna che, insieme, hanno deciso di fondare un’associazione culturale nata dall’esigenza di interagire e supportare tematiche e ideali di centrodestra attraverso persone dalle sensibilità affini che vogliono darsi da fare per diffonderli e trasmetterli affiancandosi ai partiti tradizionali in quanto credo che l’apporto di una "forza civica" possa rivelarsi determinante per il raggiungimento degli obbiettivi comuni. Per questo desidero rilanciare l'importanza del proficuo rapporto di collaborazione con i partiti, affinchè possa rappresentare non solo un’idea ma un laboratorio politico attraverso il quale ampliare i confini del centrodestra sia a livello locale che a livello nazionale." Alberto Prantera, associazione culturale Forza Civica Parma