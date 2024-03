"La gioia degli scarafaggi” di Davide Ferrari alla libreria Fiaccadori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Denso di atmosfere surreali e suggestioni d’impronta kafkiana, il libro "La gioia degli scarafaggi" di Davide Ferrari richiama i personaggi del capolavoro letterario "La metamorfosi" ma si fonda su un’architettura narrativa originale, dinamica e personalissima, libera di abbracciare - anche attraverso l’uso di un linguaggio pop, contemporaneo, ironico e spregiudicato - un immaginario musicale ed artistico fuori dagli schemi. Protagonista della storia è Gary Samsa, scarafaggio, cugino del più celebre e inquieto Gregor de “La metamorfosi”, nonché supereroe, regolarmente iscritto all’A.I.E.F.V.F. (Agenzia Internazionale Eroi Fantastici e Veramente Favolosi). Ma Gary Samsa è anche altro: è nientemeno che il quinto “beatle” di Liverpool, autore di tutte le canzoni dei divini “Fab Four” ed è anche colui che viene chiamato a compiere una missione impossibile, da vero eroe: salvare il mondo partendo da una coppia di innamorati. “La gioia degli scarafaggi” racconta, infatti, anche di una storia sentimentale un po’ strampalata e grottesca, che si svolge a picco sul mare, a Monterosso, non lontano proprio da quella “Via dell’Amore” che tutto il mondo ci invidia. Tra canzoni dei Beatles e di Nick Cave, tra déi e dée, tra demoni e paure da fronteggiare, riuscirà Gary Samsa a portare a termine la sua mission impossible ? “Quando penso alla pittura credo che la pittura sia sempre astratta. Anche se non sembra, perché dipingo cose, paesaggi e persone riconoscibili. Ma uso la realtà come un bordo, un confine da sconfinare, un pretesto per colorare. La realtà provoca la mia pittura reale ma non realista, e la spinge oltre” racconta Davide Ferrari a proposito del suo modo d’intendere l’arte figurativa. Ed è ugualmente “realista ma sconfinata”, sia nelle visioni che negli intrecci, anche la cifra stilistica della sua scrittura, già messa in luce nel suo precedente romanzo “Milonga per un giardiniere” ottenendo una segnalazione di merito al Premio Italo Calvino. Alla presentazione de “La gioia degli scarafaggi” alla Libreria Fiaccadori, insieme all’autore Davide Ferrari interverrà anche lo scrittore e storico Francesco Ficarra. (ingresso libero) Note sull’autore: Davide Ferrari nasce a Parma nel 1967. A partire dai primi anni ’90 comincia a dedicarsi alla pittura (è allievo del maestro Aristide Barilli). Negli anni ha realizzato diverse mostre personali sul territorio, dipingendo in particolare opere con tecnica mista olio e acrilico. Nel 1997 scrive il romanzo “About me” e viene selezionato per la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo. Nel 2000 pubblica il romanzo “Milonga per un giardiniere” e nel 2021 “La gioia degli scarafaggi” che è finalista al concorso letterario “Pubblica il tuo libro”, al Premio Internazionale Dostoevskij 2021 e al Premio Internazionale Rocco Carbone 2021. Nel 2024 pubblica il romanzo “La gioia degli scarafaggi” con l’editore Leonida Ed. È presidente e fondatore di “Affidarca”, l'associazione delle famiglie affidatarie di Parma e provincia.