European business cup 2024 di calcio a 6, a parma dal 1° al 22 giugno

Tutto pronto per la prima edizione parmigiana del torneo di qualificazione alla European Business Cup 2024 di calcio a 6, che vedrà protagoniste le squadre aziendali di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena: chi vincerà il torneo parmigiano volerà in Turchia, a spese dell’organizzazione, entrando di diritto nelle 32 formazioni provenienti da altrettanti paesi del mondo per giocare la fase finale della competizione che porterà all’assegnazione del titolo 2024 Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Minifootball, associata alla European Minifootball Federation e grazie alla mediazione e al lavoro organizzativo di Ferdinando Vighi e di Tito Cofano, dirigenti della Bassa Parmense che stanno organizzando l’evento in loco, arriverà per la prima volta a Parma la fase di qualificazione del torneo di calcio 6 contro 6, riservato a squadre di calcio aziendali. Il torneo di qualificazione avrà luogo su vari campi del territorio parmigiano di città e provincia nei primi 22 giorni del mese di giugno e ogni formazione iscritta, fino a un totale di 18 squadre in tutto, avrà la possibilità di mostrare le proprie abilità e di competere per un posto alla fase finale che avrà luogo invece ad Antalya in Turchia. Al torneo può partecipare qualunque squadra, basta che si tratti di formazioni aziendali, ossia composte solamente da dipendenti e collaboratori di una qualunque attività commerciale. Se un’azienda non avesse abbasta persone per formare una squadra, potrà unire le proprie forze a quelle di un’altra azienda, mentre non sarà possibile unirsi a una terza azienda, visto che il regolamento internazionale prevede al massimo la collaborazione fra due sole realtà economiche. Ogni squadra potrà avere da un minimo di 10 a un massimo di 15 giocatori iscritti. Partecipare al torneo di qualificazione, che si giocherà appunto in territorio parmigiano, non solo aumenterà la visibilità dell'azienda nel contesto europeo, ma offrirà anche ai dipendenti una piattaforma unica per il team building e il networking professionale. Gli eventi collaterali, le cerimonie e le attività programmate alla European Business Cup arricchiranno l'esperienza di ogni partecipante, facendo del torneo un momento di crescita personale e professionale e soprattutto, una fantastica esperienza di divertimento e di socialità che rimarrà indelebile nelle menti dei partecipanti. La fase finale della European Business Cup avrà luogo ad Antalya in Turchia, dal 16 al 20 ottobre 2024. La città turca offre un contesto ideale con il suo clima perfetto, spiagge magnifiche e strutture alberghiere di alto livello, tanto da trasformare l'evento non solo un torneo, ma una vera e propria vacanza sportiva. Il torneo si giocherà seguendo le regole standard del calcio 6 contro 6, con partite che si disputeranno su campi di 46 per 26 metri. La qualità dell'erba, naturale o sintetica che sia e dell'illuminazione garantiranno che ogni partita sia giocata nelle migliori condizioni possibili. Le aziende interessate potranno iscriversi inviando una mail a informazioni@torneiminifootball.com, oppure guardando il video torneiminifootball.com, che spiega ogni dettaglio, o chiamando direttamente il promoter al numero 3464985458. Già attivi anche il canale YouTube e la pagina Facebook torneiminifootball.com. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 25 maggio 2024, mentre il primo giugno inizieranno le sfide del turno di qualificazione.