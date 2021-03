quando nasce una donna, dialogo con sofia bignamini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 15 marzo 2021 - Che cosa significa nascere femmina e diventare grande, diventare donna? L’Associazione Famiglia Più organizza per giovedì 18 marzo, alle 20:45, un incontro online con Sofia Bignamini, Psicologa e Psicoterapeuta, autrice del libro “Quando nasce una donna”. In questo libro, edito da Solferino, l’autrice ripercorre gli incontri con donne, da 10 a 80 anni, raccolti nel suo percorso di formazione alla diagnosi e all'intervento con soggetti in età evolutiva e intreccia le loro voci e le loro storie in una riflessione sul cosa voglia dire essere femmina, essere donna. Quali sono le tappe, i passaggi, attraverso i quali, ieri e oggi, una ragazza è considerata – o arriva a considerarsi – adulta? Sono le domande alla base del viaggio compiuto da Sofia Bignamini, tra il legame con il corpo e quello con la madre, il nome del padre e la natura dell’amore, la vocazione professionale e quella materna, lo sguardo dell’altro e quello sul futuro, non tralasciando nemmeno il legame tra sorelle e le emozioni più forti e talvolta nascoste, come la felicità e il dolore. A dialogare con l’autrice sarà Margherita Campanini, consigliera di Famiglia Più, e durante l’evento sarà lasciato spazio per le domande e le riflessioni dei partecipati. L’incontro si svolgerà in modalità online, tramite piattaforma: per informazioni e iscrizioni, consultare la pagina Facebook di Famiglia Più, oppure contattare: segreteria@famigliapiu.it L’Autrice - Sofia Bignamini vive e lavora a Milano. Psicoterapeuta, è socia dell’Istituto Minotauro, dove svolge attività di consultazione e psicoterapia. È docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia dell’Adolescente e del Giovane Adulto Minotauro e si occupa di formazione alla diagnosi e all’intervento con soggetti in età evolutiva e genitori. Famiglia Più - L’associazione ha come finalità principale il sostegno della famiglia, in corrispondenza delle diverse fasi evolutive ed eventi critici che essa può attraversare. Nel proprio Consultorio Familiare incontra individui, coppie, genitori, figli adolescenti nuclei familiari, offrendo uno spazio di Consulenza psicologica, organizzando gruppi di incontro e sviluppando progetti, in collaborazione con le agenzie del territorio.