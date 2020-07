rabaglia subito in sella, arriva san marino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

La nebbia attorno al Campionato Regionale MX Emilia Romagna si è dissolta e, finalmente, è stato stilato un calendario effettivo delle tappe che andranno a comporre le due serie previste per la stagione in corso. Due i trofei messi in palio, entrambi i quali vedranno i giovani portacolori della scuderia SRacing impegnati a dare battaglia su vari crossodromi regionali, con una puntatina anche all'estero. Domenica prossima, infatti, andrà in scena il secondo atto del Trofeo Regionale MX2, nella Repubblica di San Marino, all'interno del quale Christian Rabaglia ha già dimostrato di che pasta sia fatto, autore di una perentoria rimonta nell'evento di apertura a Piacenza. Sarà il crossodromo Pino Serra, meglio noto come “Baldessarona”, ad ospitare le nuove leve del motociclismo a ruote tassellate, con l'alfiere del sodalizio parmense in cerca di riscatto. Scorrendo la classifica provvisoria di campionato il pilota dell'Husqvarna 125, in versione 2020, figura all'ottavo posto, con un buon bottino nonostante le sfortune patite Domenica scorsa. Il Trofeo Regionale MX2 proseguirà poi con i due appuntamenti di Castellarano, il 6 Settembre in provincia di Reggio Emilia, e di Faenza, 11 Ottobre, rendendo il fine settimana sul Monte Titano un fattore chiave per l'aggancio alla vetta da parte di Rabaglia. “Finalmente abbiamo le idee più chiare su come si svolgerà il campionato di quest'anno” – racconta Simone Rabaglia (presidente SRacing) – “e per quello che riguarda il Trofeo Regionale MX2 Christian si troverà a competere, con la sua Husqvarna 125 a due tempi, contro avversari con le 250 a quattro tempi. In pratica saranno tutti assieme, in una sola classifica finale. Una sfida importante per lui ma che, siamo certi, lo farà crescere molto. Qui a San Marino sarà tutto nuovo, non avendoci mai corso prima, ma non abbiamo dubbi sulle sue capacità di adattamento. Siamo fiduciosi per un risultato che ci rimetta in corsa per il titolo.” Ancora al palo il fratello minore, Samuele Rabaglia, il quale avrà l'opportunità di tornare in sella a partire da fine Agosto, in programma l'evento a Piacenza, con l'avvio del Trofeo Regionale 2T. L'altra serie, facente sempre parte del Campionato Regionale MX Emilia Romagna, vedrà tutti e due i portacolori di SRacing al cancelletto di partenza, con Christian impegnato nella classe 125 Amatori e Samuele che, seguendo le orme del fratello, esordirà nella Minicross 85 Promo. Oltre all'appuntamento di Piacenza, Domenica 30 Agosto, il Trofeo Regionale 2T si articolerà sugli eventi di Ravenna, 13 Settembre, di Trecasali, gara di casa in provincia di Parma al 20 Settembre, e si concluderà a Castel San Pietro Terme, il 18 Ottobre. “Sarà una stagione altalenante” – aggiunge Simone Rabaglia – “perchè affronteremo due campionati separati all'interno dello stesso. Da fine Agosto riprenderà l'attività anche il nostro piccolo Samuele ma ora dobbiamo esclusivamente concentrarci sull'appuntamento di San Marino. Christian è carico e siamo molto fiduciosi, sfortuna a parte, di poter dire la nostra.”