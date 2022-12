radioamatore? perché no!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Martedì 7 febbraio parte il corso per diventare radioamatori organizzato da ARI Parma APS. Il corso si terrà ogni martedì dalle 21, tramite webinar online interattivo. “Diventare radioamatore non significa solo poter utilizzare gli apparati, è un percorso di formazione continua. Significa sperimentare nel mondo delle radiocomunicazioni e condividere i risultati con i soci. Se hai la passione della radio, e vuoi metterti in gioco, iscriviti al corso per radioamatori organizzato da ARI Parma APS. Una grande squadra che da 72 anni organizza corsi di formazione, divulgazione, sperimentazione e fornisce supporto ai radioamatori di Parma e provincia.” La durata delle lezioni sarà di 40 ore, durante le quali si alterneranno una serie di incontri di formazione teorica ed esercizi. Una volta terminato il corso, è previsto l’Esame Ministeriale che abiliterà l’aspirante radioamatore. Per info: diventaradioamatore.com