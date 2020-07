rally di salsomaggiore terme: un altro successo di iscritti. saranno 170in gara nel weekend!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Salsomaggiore Terme (PR) – Tre indizi fanno una prova. Trevolte sopra i cento iscritti equivalgono ad un successo. Ancora una volta laMedia Rally Promotion fa centro portando ben centosettanta equipaggi al Rally di Salsomaggiore Terme. Il numeroimpressionante è dato dalle 123 vetture del rally moderno, le 27 dello storicoe le 20 della gara di regolarità: sono dati di rilievo perché la corsa parmenseè solo alla terza edizione e le quote raggiunte dal 2018 ad oggi sonoinvidiabili anche da gare più longeve e con una forte tradizione.Sabato 1 e domenica 2 agostoromberanno dunque i motori per un evento suddiviso in tre categorie: dapprimale auto da rally moderne per la competizione valevole per la CRZ con coefficiente 1,5 seguite dallestoriche e successivamente le vetture della regolarità. Dopo i 150 del 2018 edi 115 della passata edizione ecco dunque un altro numero da capogiro. “Siamo enormemente soddisfatti – diconogli organizzatori – perché nel periodopost Covid-19 l’incertezza attorno alle competizioni motoristiche è molta.Siamo riusciti a confermare un alto numero di iscritti nonostante laconcomitanza con un’altra gara molto frequentata nel vicino Piemonte: questoper noi equivale ad una vittoria!” Iscritti: De Tommaso favorito- L’elencodelle moderne è senza dubbio quello che suscita maggiore interesse: al via cisaranno infatti due protagonisti della scena nazionale e non solo. Il varesinoDamiano De Tommaso, in coppia con Massimo Bizzocchi (Skoda) ha i galloni delfavorito visto il suo palmares altisonante: a soli 24 anni ha già in bacheca untitolo tricolore Junior, un Trofeo Peugeot ed un IRC Cup. Con il numero 1 saràal via l’emiliano Antonio Rusce, habitué del CIR e vincitore qui un anno fa:con lui sulla Skoda ci sarà Sauro Farnocchia. Tra gli altri – ben 22 le R5 ingara! – fari puntati sul “contadino volante” Gianluca Tosi, il reggiano DavideMedici, l’esperto Roberto Vellani già a podio nel 2019, il lecchese AntonelloParoli o ancora Fabio Federici. Sarà incandescente la sfida anche per lasupremazia in 2 Ruote Motrici dove si cimenteranno in S1600 De Stefani,Giordano, Penserini e Veronesi mentre in A7 ci sarà D’Arcio. Da nonsottovalutare le R2 con il “campione” Peugeot Griso che sarà un riferimento pertutti.Nel novero delle storiche i galloni dei favoriti li hanno di sicuro ipavesi Musti-Fraschetta su Porsche ma guai a trascurare la Bmw M3 diGuarducci-Bazzani o la Toyota Celica St165 di Bergo-Botto. Nella regolaritàpuntano in alto Falcone-Balboni (Toyota), i varesini Sartoris-Pizzocaro(Peugeot 205) ed il giornalista bresciano Seneci insieme alla Russo su OpelKadett GT/E. Rally a porte chiuse – Il perdurare dello stato di emergenza Covid-19 haprolungato di altri mesi l’assenza del pubblico dalle prove speciali. E’ dipoche ora fa infatti, la proroga sino al 15 ottobre della decisione di tenerelontani gli spettatori dalle competizioni motoristiche. Il protocollo delleoperazioni è comunque ben chiaro agli organizzatori della Media Rally Promotionche hanno già allestito tutte le aree di gara con accessi contingentati econtrollati attraverso misure sanitarie: un modo questo, per controllare emonitorare ogni eventuale situazione potenzialmente a rischio.