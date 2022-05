rassegna corale "gaudeamus in musica" xiii edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Ritorna la Rassegna Corale "Gaudeamus in Musica" organizzata dal Coro "Ildebrando Pizzetti" dell'Università di Parma. La XIII edizione riprende il filo interrotto da due anni di pandemia con un calendario di tre appuntamenti con prestigiosi cori. Si inizierà il 28 maggio alle ore 18 con il Coro "Pizzetti" diretto da Ilaria Poldi. La Certosa di Valserena, attuale sede dello CSAC dell'Università di Parma in via Paradigna, sarà la cornice di un concerto intitolato "Vox Humana". Sarà un dialogo musicale tra la voce del Coro e quella del sax suonato da Massimo Ferraguti. Il programma prevede l’esecuzione di polifonia vocale , in dialogo continuo con il sassofono soprano che interviene improvvisando. La particolare timbrica dello strumento e l’incontro tra i linguaggi crea sonorità straordinarie, una ‘voce’ in più che arricchisce e impreziosisce il tessuto musicale corale. La spazializzazione del concerto, con movimenti all’interno della chiesa abbaziale dall’acustica particolare, conferisce un’ulteriore peculiarità all’esecuzione. Il 4 giugno alle ore 17 presso la chiesa di San Vitale, in via Repubblica, il Coro della Classe di Esercitazioni corali della Prof.ssa Poldi del Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma, eseguirà brani tratti dal repertorio inglese del '900 con autori quali Britten, Vaughan Williams, Howells. Alcuni composizioni organistiche faranno da corollario alle parti corali. Gli esecutori provengono dalle classi strumentali e vocali del Conservatorio di Parma. Il 18 giugno alle ore 21, all'interno della cornice della Chiesa di San Alessandro, in strada Garibaldi, si incontreranno su compagini giovanili: il Coro Giovanile dell'Emilia Romagna diretto da Daniele Sconosciuto e il Coro Cor de' Vocali diretto da Leonardo Morini. Due formazioni composte da giovani cantori i quali affronteranno repertori diversi che spazieranno dalla polifonia antica a quella moderna. Il Coro Giovanile dell'Emilia Romagna è un progetto nato pochi anni fa, da una idea dell'Associazione Emiliana Romagnola Cori - AERCO, la quale ha cercato di dare ancora più voce a quei giovani cantanti dell'Emilia Romagna, che avessero voluto avere una esperienza musicale e formativa all'interno di un gruppo eterogeneo e formato da coristi provenienti da altre formazioni. Il Coro Cor de' Vocali nasce invece nel 2014 come progetto del Maestro Morini, che, già direttore di cinque cori scolastici della città, volle creare uno spazio in cui chi ha ormai finito gli studi possa continuare a seguire la propria passione. La rassegna è patrocinata dal Comune di Parma, dal Conservatorio "A. Boito" di Parma e dall'Associazione Emiliana Romagnola Cori - AERCO. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito. 