razzini è il primo della classe al maremma

Se il Trofeo Maremma doveva essere una sorta di termometro per misurare la competitività del nuovo pacchetto a disposizione di Marcello Razzini il risultato ottenuto, il secondo gradino del podio assoluto, non può che infondere una sana e cospicua dose di ottimismo per un cammino che lo vedrà protagonista nell'International Rally Cup. Il pilota di Parma, per la prima volta a bordo della Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione da By Bianchi Rally Team, ritrovava al proprio fianco il fidato Gianmaria Marcomini ed il responso dei primi due passaggi a “Gavorrano”, al Sabato pomeriggio, regalavano un portacolori di Collecchio Corse già ai vertici, terzo assoluto ed in piena corsa per l'alloro. Alla Domenica seguente si riaprivano le ostilità sportive sulla “Tatti” con un Razzini che agganciava la seconda piazza nella generale, preceduto unicamente dalla Ford Fiesta WRC Plus del locale Santini, iniziando a dettare legge tra le vetture di classe Rally2 ed R5. Il parmense continuava a crescere, riuscendo ad impattare lo scratch con Santini sulla successiva “Marsiliana”, pari tempo al decimo, confermandosi primo inseguitore del leader. I crono cinque e sei rinnovavano l'ottimo stato di forma di un Razzini che consolidava la seconda piazza nella generale nonché la leadership nella provvisoria di gruppo e di classe. L'ultimo passaggio a “Tatti” portava la firma dell'unica punta della compagine di Felino presente al secondo round della Coppa Rally ACI Sport di sesta zona, il migliore al controllo stop. Con dieci secondi da amministrare, nei confronti del più immediato inseguitore, Razzini completava gli ultimi chilometri della “Marsiliana” senza esagerare, archiviando la prima del 2023 con un notevole secondo posto assoluto, primo di gruppo RC2N e di classe R5 - Rally2. “Siamo partiti con il piede giusto già dal Sabato” – racconta Razzini – “ed alla Domenica abbiamo aumentato il distacco nei confronti dei nostri diretti rivali, quelli al volante di vetture della classe Rally2. Il divario tecnico con la Ford Fiesta WRC Plus dei vincitori assoluti è incolmabile quindi, per quanto ci riguarda, aver vinto tra le R5 ci porta una soddisfazione che può essere paragonata ad un successo nella generale. Il percorso era molto bello e vario con la nostra Skoda che si è adattata egregiamente. Ci voleva proprio un risultato così per iniziare.” Un avvio che fa ben sperare, in vista dell'arrivo dell'apertura dell'International Rally Cup, a fine mese, con il Rally Elba, un primo appuntamento che potrebbe già rivelarsi determinante. “Siamo molto soddisfatti, non solo per il risultato finale ma anche per l'affiatamento che si è creato con il nuovo team” – aggiunge Razzini – “ed è questo il principale motivo per il quale siamo scesi al Maremma. A fine mese si inizierà a fare sul serio, con la prima dell'IRC, e sappiamo di aver tra le mani un pacchetto decisamente performante. Non vediamo l'ora di tornare all'Elba, è da tanti anni che non corro più quella gara, perchè vogliamo confrontarci con i migliori protagonisti della serie e giocarcela fino alla fine. Siamo pronti per questa sfida.”