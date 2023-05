razzini e l'asso nella manica, il taro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Manca ancora qualche giorno di attesa ma l'attenzione di Marcello Razzini è già focalizzata su uno snodo chiave per la sua stagione nell'International Rally Cup. I prossimi 27 e 28 di Maggio si correrà a casa, in occasione di un Rally del Taro che potrebbe rivelarsi determinante nella rincorsa al titolo 2023, trattandosi del secondo di quattro round. Il pilota di Parma si presenterà sulla pedana di partenza al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo, messa a disposizione da By Bianchi Rally Team e condivisa con Gianmaria Marcomini. Un vero e proprio asso nella manica, quello da calare per il portacolori di Collecchio Corse che, su queste strade, ha chiuso secondo assoluto nell'edizione del 2021. “La gara di casa è sempre la gara di casa” – racconta Razzini – “e si porta dietro un mix di emozioni perchè da un lato i tifosi riescono a darti una spinta in più, da sfruttare assieme alla conoscenza del percorso, ma dall'altro è quasi obbligatorio fare bene, più che in altre gare. Non è la prima volta che viviamo questa pressione e la vogliamo trasformare in ulteriore stimolo, quello che ci ha portato al secondo assoluto del 2021. Siamo pronti a dare battaglia al Taro.” Una stagione che si è aperta in modo più che positivo e che vede Razzini viaggiare ai piedi del podio assoluto nella provvisoria di campionato, in virtù del quarto posto ottenuto all'Elba. “Il quarto dell'Elba ci ha fatto capire che siamo nel treno dei migliori” – sottolinea Razzini – “e correre questo appuntamento a casa nostra ci permetterà di avere un'importante occasione per agganciare il podio e recuperare il gap che ci separa dalla vetta. Abbiamo una vettura molto competitiva, un team che lavora come piace a noi e l'equipaggio è estremamente affiatato.” Una sola giornata di gara vera e propria, quella di Domenica 28 Maggio, che sarà anticipata da un aperitivo serale, una passerella al Sabato, che scalderà il cuore degli appassionati. La sfida si aprirà di buon mattino con un primo passaggio su “Montevacà” (14,10 km), “Tornolo” (4,29 km) e sull'iconica “Folta” (20,33 km), la prova più lunga dell'intero fine settimana. Nel primo pomeriggio i concorrenti affronteranno una ripetizione completa del giro mattutino, giocandosi il tutto per tutto su un terza tornata sulla “Montevacà” e sulla “Tornolo”. “Conosciamo molto bene il percorso” – aggiunge Razzini – “e le prove sono sempre state molto in linea con i miei gusti. Abbiamo apportato alcune modifiche al setup della Fabia, dedicate ad un fondo con un grip elevato come è il Taro. Di solito, su queste strade, il meteo ha sempre fatto un po' i capricci, cercando di rimescolare le carte, quindi non ci sorprenderemo se dovremo affrontare condizioni miste, tra l'asciutto ed il bagnato. Siamo pronti a tutto, a qualsiasi scenario ci troveremo davanti a noi. Tra il Maremma e l'Elba abbiamo creato una bella sinergia con tutta la squadra e siamo consapevoli del nostro valore. Ora lo dobbiamo solo dimostrare.”