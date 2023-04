razzini, oppici e pini verso l'elba targato irc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Ancora qualche giorno di trepidante attesa in casa Collecchio Corse, in vista di uno degli appuntamenti più sentiti per questo inizio di stagione 2023. I prossimi 21 e 22 Aprile si alzerà il sipario sull'International Rally Cup, una delle serie più ambite ed amate lungo lo stivale, e toccherà al rientrante Rally Elba l'onore di dare il via. Saranno tre i portacolori sui quali punterà la scuderia di Felino, ad iniziare da un Marcello Razzini che, in coppia con Gianmaria Marcomini, ha già lanciato il guanto della sfida. Il pilota di Parma, brillante vincitore tra le R5 e Rally2 nella gara test al Maremma, sarà della partita su una Skoda Fabia Rally2 Evo, messa a disposizione da By Bianchi Rally Team. “Iniziamo a fare sul serio” – racconta Razzini – “ed il risultato del Maremma ci ha dato morale. Abbiamo un ottimo potenziale ed all'Elba capiremo i reali valori in campo per questa stagione. Sarà una gara tosta, è da una vita che non corro su queste strade, per via degli asfalti che, essendo su un'isola, saranno molto scivolosi. Siamo pronti a partire con il piede giusto.” Da un pacchetto consolidato, nonostante il cambio di team, ad una vera e propria rivoluzione tecnica, quella che ha visto recentemente protagonista un Fabio Oppici che debutterà sulla Peugeot 208 R2 di Autotecnica2, sempre affiancato dall'inseparabile Davide Pisati. Il pilota di Medesano sarà chiamato al confronto con avversari dotati di maggiore esperienza. “Si parte da zero” – racconta Oppici – “e ci troveremo a competere in una categoria con avversari di livello. Saremo al via con un'auto del tutto nuova per noi, arrivando da una 106 di gruppo N, quindi cercheremo di capire, il prima possibile, come si guida e come si regola. Non ci aspettiamo particolari risultati per l'Elba, solo di dare il massimo. Cercheremo di stare vicino ai primi. Grazie a tutti i partners, alla scuderia Collecchio Corse ed al mio naviga Davide.” Esordio anche per Milko Pini, condito da una buona dose di ruggine da smaltire, sulla Renault Clio Rally5 di Rally Sport Evolution, da condividere per la stagione con Angelo Mirolo. A sostenere il programma del pilota di Varano de' Melegari ci sarà anche Ame Racing. “L'ultima volta che sono stato all'Elba era nel 2000 con la Seicento” – racconta Pini – “e mi ricordo di aver vinto la categoria e la tappa del trofeo. Si correva quasi tutto di notte. Correremo con una vettura di ultima generazione e sarà facile, in caso di dormite, prendere delle batoste su un percorso con così tanti cambi di asfalto, tra scivoloso ed abrasivo. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in fondo, essendo da quattro anni che non corro con costanza, ma contiamo di non arrivare ultimi. A parte gli scherzi ringrazio Gianni Assirati ed Amedeo Fico, presidenti di Collecchio Corse e di Ame Racing, per avermi spinto a rientrare con un programma. Grazie al team Rally Sport Evolution, al mio naviga, alla famiglia ed a tutti i partners che mi sostengono.”