Una pizza in onore del maestro: a Passione&Tradizione nasce la Giuseppe Verdi

Avete mai visto un risotto che diventa una… pizza? Sì, una pizza, napoletana. Le mani sapienti di Daniele Del Gaudio e Luigi Pagano hanno dato vita alla Giuseppe Verdi, in onore del maestro della lirica di Busseto che ha fatto grande la città di Parma, portandone alto in nome in Italia e nel mondo. Daniele e Luigi portano avanti un locale che a Parma è diventato punto di riferimento per gli amanti della pizza napoletana: con… Passione e Tradizione, i due ragazzi di Napoli hanno trasferito le loro radici, il loro sapere culinario e l’arte del fare la pizza secondo i segreti della ricetta napoletana nella città Gastronomica per eccellenza e patrimonio dell’Unesco dal 2015, accogliendo nel loro locale tutti una clientela molto ampia che ha voglia di assaggiare prodotti tipicamente partenopei: dalla pizza ai fritti d'autore, dalla montanarina alla frittata di maccheroni e altre specialità della tradizione napoletana.

Da oggi, in onore di Parma e della città che li ospita, Daniele e Luigi hanno ideato la Giuseppe Verdi. Il maestro andava matto per gli asparagi e per il culatello, ingredienti tipici del risotto più celebre di Parma che, nella rivisitazione dei due pizzaioli, rivivono in una pizza unica e dal gusto delicato. Al fior di latte tradizionale, si abbina una vellutata di asparagi sulla quale sono stati adagiati i funghi pioppini, aromatici e gradevoli al gusto. Il culatello che con la sua delicatezza sfronda l’asparago e da un tocco sapido alle chips di riso fa il resto arricchendo la pizza e dandole un tono tipicamente parmigiano.