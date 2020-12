sabato 19 dicembre il cantautore andrea pimpini sarà in diretta streaming con il suo “concerto di natale”!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sabato 19 Dicembre il cantautore abruzzese ANDREA PIMPINI sarà in diretta streaming su YouTube (https://youtu.be/ZA83vTtniuQ) per presentare il suo “CONCERTO DI NATALE / CHRISTMAS CONCERT! Non mancheranno cover e alcuni dei brani contenuti nel suo ultimo disco “QUANDO CAMMINI PER STRADA” (https://levelmusic.lnk.to/quandocamminiperstrada) “L’anno scorso mi ero esibito dal vivo in occasione delle festività natalizie, quest’anno non sarà possibile. Voglio comunque ingannare l’attesa per il giorno in cui si potrà tornare nella mia dimensione preferita: quella dei concerti dal vivo – dichiara Andrea Pimpini – Il mio concerto di natale, dunque, è sia un augurio affinché non si ripeta mai più una situazione del genere ma anche e soprattutto un modo per esprimere vicinanza a tutte quelle persone che vorrebbero tornare a divertirsi. Non mancheranno cover dei Modà, Annalisa e Francesco Renga” Dagli ultimi dati Spotify pubblicati sul profilo instagram di Andrea Pimpini, inoltre, è emerso che quest’anno oltre 5.500 persone, solo su Spotify, hanno ascoltato gli ultimi brani del cantautore e che questi sono stati riprodotti per oltre 268 ore! Come se qualcuno avesse iniziato ad ascoltarli il 22 Novembre e non si fosse più fermato! Andrea Pimpini è un cantante emergente di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno, Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 31 Ottobre 2020 esce il nuovo album “Quando Cammini Per Strada”