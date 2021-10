sabato 24 ottobre a parma ultimo banchetto per abolire la caccia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sabato 24 ottobre a Parma in via Mazzini ultimo banchetto del "Comitato Si Aboliamo La Caccia" . I banchetti del comitato per il referendum per abolire la caccia sono stati attivi anche nella nostra città tutti i fine settimana dal primo luglio, e sabato 24 ottobre sarà il giorno dell'ultimo banchetto in tutte le città. Se non avete ancora firmato e volete farlo, a Parma potete farlo in via Mazzini sabato 24 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Ines, Germano e gli altri vi aspettano per l'ultimissimo banchetto. AIUTIAMO GLI ANIMALI! NON POSSONO DIFENDERSI DA SOLI... AIUTIAMOLI. Per noi è una firma, per loro è la vita. Ricordiamo inoltre a tutta Italia che fino al 26 ottobre si può comunque firmare online con lo spid al seguente link: https://www.referendumsiaboliamolacaccia.it/firma-digitale/ Senza spid invece potete firmare al seguente link, sempre fino al 26 ottobre: https://www.referendumsiaboliamolacaccia.it/firma-gratis/ Se avete già firmato ai banchetti, non firmate anche online! Ogni persona può firmare una volta sola (pena annullamento firma). FIRMA E FAI PASSAPAROLA! GLI ANIMALI E LA NATURA RINGRAZIANO! Grazie di cuore! Katia Ruggiero referente Avi Parma e Meta Parma