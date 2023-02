Nuovo “look” per l’équipe della Diabetologia grazie a una donazione dell’Associazione Diabetici

Una dotazione di 24 nuove felpe con logo grafico per tutta l’équipe medica e infermieristica diabetologica dell’Azienda Usl di Parma.

E’ questa la donazione dell’Associazione Diabetici della provincia di Parma-Odv per i professionisti dell’Unità operativa di Diabetologia che operano negli ambulatori dei quattro Distretti sanitari provinciali. A partire dalla Casa della Salute Molinetto di via Pintor a Parma, dove le felpe sono state consegnate alla direttrice dell’Unità operativa Antonella Guberti dal presidente dell’Associazione Diabetici Parma Giuliano Antognarelli e dal vicepresidente Alessandro Mastropasqua.

“A nome di tutta l’équipe desidero ringraziare l’Associazione per questa gradita donazione – afferma Antonella Guberti – che rappresenta simbolicamente anche la vicinanza e il supporto dei volontari alle nostre attività. Dopo l’emergenza Covid sono infatti ripartite molte iniziative di collaborazione insieme, per sensibilizzare le persone con diabete ai corretti stili di vita e per fornire loro utili informazioni sull’accesso alla rete dei servizi e sull’adesione alle terapie”. Dopo un’analoga donazione di felpe per il reparto di Diabetologia dell’Ospedale Maggiore, l’Associazione ha scelto di ripetere il gesto anche con i professionisti diabetologi dei servizi territoriali dell’Azienda Usl.

“Ci sono veramente tante cose da sapere e imparare in merito alla patologia: tante nuove tecnologie e trattamenti ci aiutano quotidianamente, ma quanti di noi diabetici ne sono a conoscenza? Quante informazioni sono necessarie per gestire al meglio la patologia? Per questo motivo con l’Associazione stiamo lavorando molto per creare momenti formativi, di confronto e di sensibilizzazione grazie ad una sinergia “unica” e tanto impegno da parte di tutti gli interlocutori: istituzioni, medici, volontari e pazienti”, sostiene Alessandro Mastropasqua. Tra le ultime iniziative di collaborazione dell’Associazione con le Unità operative di Diabetologia delle due Aziende sanitarie parmensi, vi sono la realizzazione e diffusione online di otto webinar di educazione e sensibilizzazione sanitaria.

LA DIABETOLOGIA AUSL IN CIFRE

Nel 2022, l’équipe diretta da Antonella Guberti ha assicurato oltre 14.700 prestazioni ambulatoriali su tutto il territorio provinciale. Di queste, circa 2.760 prime visite e oltre 11.300 visite di controllo mentre le altre attività sono riferite per esempio a prelievi capillari, medicazioni piede diabetico e terapia educazionale.

L’ASSOCIAZIONE

L'Associazione Diabetici della provincia di Parma-Odv, con circa 200 soci, si pone l’ambizioso obiettivo di unire e rappresentare le migliaia di pazienti diabetici che vivono a Parma e provincia: si tratta di 32.000 persone, di cui un migliaio affette da diabete di tipo 1. La storia dell'Associazione ha origini negli anni Ottanta: ha festeggiato nell’ottobre scorso il quarantesimo anno di attività. Per informazioni scrivere a info@associazionediabeticiparma.it