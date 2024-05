A Borgotaro operato il calciatore del Pisa Maxime Leverbe

E’ perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio sinistro del calciatore del Pisa Maxime Jean Robert Leverbe, eseguito dall’équipe dell’unità operativa di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Borgotaro. Il difensore centrale francese, ex Chievo Verona e Benevento, che dallo scorso campionato milita in serie B con la formazione toscana, è stato operato lo scorso 6 maggio nell’ospedale valtarese per una lesione al menisco mediale sinistro;l’intervento è stato eseguito con successo dall’ortopedico dell’unità operativa Alberto Guardoli. Il calciatore ventisettenne è già stato dimesso e ha subito iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico della società.

L’unità operativa di Ortopedia e traumatologia del “Santa Maria” si conferma centro di riferimento per gli sportivi, in particolare per i calciatori: nel reparto diretto da Riccardo Cepparulo infatti, dall’inizio dell’anno si sono sottoposti ad interventi chirurgiciquattro calciatori di serie B, due di serie c e due pallavolisti, militanti in serie B.