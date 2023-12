Al via i Centri di assistenza e urgenza (Cau) anche a Parma e provincia

Prendono il via anche a Parma e provincia i Centri di Assistenza e Urgenza (CAU), i nuovi servizi indicati dalla Regione Emilia-Romagna per potenziare l’offerta di strutture sanitarie sul territorio, e realizzati nell’ambito della più ampia riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza regionale.

“Offrire ai cittadini risposte qualificate e in tempi brevi ai bisogni di salute urgenti e non gravi è l’obiettivo di questi nuovi servizi di prossimità ai cittadini che stiamo aprendo sul territorio provinciale – affermano Sandra Rossi, direttrice sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e Pietro Pellegrini, sub commissario sanitario dell’Azienda Usl – I Centri sono aperti h24 tutti i giorni dell’anno: il personale medico ed infermieristico che vi opera è stato appositamente formato per garantire una presa in carico veloce ed appropriata degli utenti, sgravando i Pronto soccorso, dove verranno indirizzati solo i casi più gravi”.

Con l'apertura anche a Parma e provincia dei CAU, si arricchisce di nuovi servizi l'offerta già significativa di attività, risorse e strutture sanitarie disponibili sul territorio provinciale.

Tra queste risorse, i medici di medicina generale sono il primo riferimento per i bisogni di salute, anche urgenti ma non gravi, della popolazione. La rete dei medici è composta da 268 professionisti, quasi totalmente organizzati in medicine di gruppo che per la maggior parte sono ospitate nelle 26 Case della comunità operative nei quattro distretti dove a breve, d'intesa con i medici di medicina generale, verranno attivate diverse Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). Ai medici di medicina generale, si aggiunge la rete dei 60 pediatri di famiglia a beneficio della popolazione nella fascia 0-14 anni. Si ricorda che per le emergenze-urgenze sanitarie, cioè quando è a rischio la vita e l’incolumità di una persona, è necessario chiamare il 118 o rivolgersi al Pronto soccorso.

Il primo ad aprire il 19 dicembre sarà il CAU di Parma all’ospedale Maggiore, seguito il 28 dicembre dal CAU di Fidenza all’ospedale di Vaio: per entrambi i Centri, in questa fase di avvio, l’accesso sarà lo stesso dei Pronto soccorso. A gennaio, entreranno in funzione il CAU di Fornovo (dal 15) e il CAU di Langhirano (dal 18), entrambi in locali dedicati, vicini alle Case della comunità già presenti nei due comuni. Nel corso del nuovo anno sono in programma altre aperture, in ognuno dei 4 distretti sanitari.

L'accesso ai CAU è diretto, quindi non occorrono la prenotazione e la richiesta del medico. La presa in carico avviene in ordine di arrivo, fatte salve valutazioni specifiche da parte del personale presente che possono richiedere una modifica dell’ordine di accesso.