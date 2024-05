Al via un innovativo servizio per chi soffre di patologie cardio-respiratorie croniche

Un nuovo percorso per la presa in carico di pazienti fragili, con patologie cardio - respiratorie croniche, prende il via a San Secondo, grazie al lavoro integrato e alla collaborazione di diversi professionisti di Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria.

L’innovativo servizio di cura e riabilitazione prevede l’attivazione iniziale di 4 posti letto dedicati all’ospedale di comunità di San Secondo e un percorso di specialistica ambulatoriale alla Casa della comunità di piazza Martiri della libertà, per persone che necessitano di riattivazione-riabilitazione cardiorespiratoria.

I pazienti proverranno dagli ospedali di Parma, di Vaio e di Borgotaro, oltre che su invio degli specialisti ambulatoriali di pneumologia e cardiologia. Il percorso si rivolge agli utenti residenti nella provincia di Parma, con priorità per i residenti nel distretto di Fidenza.

Oltre a interventi di riabilitazione di tipo motorio, in base alle specifiche necessità, verranno proposti interventi di tipo nutrizionale, educazionale e di supporto psicologico.

“Gli obiettivi del nuovo servizio sono il recupero funzionale del paziente fragile e la preparazione dell’ambiente familiare per il suo rientro al domicilio, affinché le dimissioni ospedaliere siano garantite in un contesto di continuità assistenziale con il territorio, per la migliore gestione della malattia cronica e implementare la qualità della vita degli assistiti – spiega Massimo Fabi, commissario straordinario di Azienda Usl e direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Questo percorso è il frutto del lavoro di una équipe multidisciplinare, composta da professionisti di Ausl e ospedale Maggiore che hanno messo a disposizione le rispettive competenze per realizzare un servizio specialistico e qualificato”.

“E’ con soddisfazione che presentiamo questo innovativo servizio che prende il via alla Casa della comunità. – afferma Giulia Zucchi, sindaco di San Secondo – Nell’ambito della programmazione e degli indirizzi del Comitato di distretto di Fidenza, i professionisti sanitari hanno saputo mettere a punto un percorso di cura e riabilitazione di prossimità e che mette al centro specifici bisogni di salute dei cittadini”.

Il progetto sarà presentato martedì 14 maggio, nella sala ex Scuderie della Rocca dei Rossi, a San Secondo, in un incontro pubblico.

Con inizio alle ore 11, aprono l’incontro Giulia Zucchi, sindaco di San Secondo, Massimo Fabi, Silvia Orzi, direttrice del distretto di Fidenza e il presidente del Comitato di distretto di Fidenza. Seguono gli interventi dei professionisti della Casa della comunità di San Secondo: Severino Aimi, pneumologo e direttore medico della Casa della comunità; Paolo Pattoneri, cardiologo; Emanuela Bossoni, coordinatrice infermieristica; Silvia Castagnetti, referente medici di medicina generale per le cure intermedie; Elena Sordi, coordinatrice infermieristica cure intermedie; Chiara Donetti, fisiatra; Giorgia Squeri, coordinatrice servizio di fisioterapia. Gli interventi proseguono con: Maria Majori, referente rete clinica provinciale malattie respiratorie; Michele Meschi, referente rete clinica distrettuale della continuità e multi-complessità; Giovanni Tortorella, referente rete clinica provinciale cardiologica; Rodolfo Brianti, referente rete clinica provinciale medicina fisica e riabilitativa. Modera il dibattito Paolo Pattoneri.