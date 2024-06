Persistente carenza di Amoxicillina, scatta l’interrogazione

Visto il significativo aumento dei casi di infezioni da streptococco, in particolare tra i bambini, registrato negli ultimi mesi, Il Consigliere Regionale Pasquale Gerace ha interrogato la Regione per sapere quali siano le cause della persistente carenza del farmaco antibiotico amoxicillina e quali nuove strategie la Regione intende mettere in atto per garantire la disponibilità del farmaco e prevenire future carenze.

Gerace ha evidenziato che la carenza persistente di amoxicillina sul nostro territorio sta creando notevoli difficoltà e disagi non solo ai medici, ma soprattutto ai pazienti e alle loro famiglie, che sono costretti a ricorrere ad alternative terapeutiche spesso meno appropriate, più costose e con maggiori effetti collaterali.

Gerace ha sottolineato che “già nel maggio dello scorso anno, avevo segnalato il problema e per questo ho richiesto alla Regione di avere nuove informazioni sui motivi per i quali persiste una carenza di amoxicillina e per sapere quali nuove strategie intende mettere in atto per garantire la disponibilità del farmaco e prevenire future carenze”.

In risposta, l’Assessore Donini ha affermato che la Regione si sta operando per risolvere il problema partendo dal tema dell’approvvigionamento, anche con acquisti all’estero, passando per uno studio sulla resistenza agli antibiotici e progetti con le farmacie per un accesso personale all’uso farmaco all’insegna del principio di appropriatezza e di evitare sprechi nell’uso del farmaco, a partire dall’uso a domicilio.

Gerace ha infine concluso che “ancora una volta la Regione ha operato nell’interesse dei cittadini, purtroppo non è così in altre Regioni. Molto bene il progetto di studio sulla resistenza agli antibiotici”