Covid, la svolta: le pillole anti-virus arrivano in farmacia, basterà la ricetta del medico di famiglia

Le pillole anti Covid arrivano in farmacia. Molti parmigiani che rischiano di finire in ospedale per il Coronavirus potranno curarsi facilmente con uno degli antivirali oggi disponibili grazie a una semplice ricetta del proprio medico di famiglia.

La svolta è attesa nei prossimi giorni, quando arriverà il via libera dell'Aifa alla prescrizione della pillola anti Covid Paxlovid di Pfizer e del Molnupiravir di Merck da parte dei medici di famiglia. "La Cts (Comitato tecnico scientifico) di Aifa è in corso e c'è un chiaro orientamento a favore per aggiungere i medici di famiglia ai prescrittori degli antivirali - fa sapere il direttore generale Nicola Magrini in conferenza stampa al ministero della salute -. Paxlovid sarà disponibile in 50mila dosi al mese a partire dai prossimi giorni. Ci sarà anche una formazione adeguata per i medici di famiglia. Molnupiravir è invece meno efficace e ci sarà un minore investimento".

Le terapie sono indicate per quei pazienti ammalati in modo lieve o moderato, non ospedalizzati, ma che hanno specifici fattori di rischio per il Covi severo. In particolare secondo quanto già stabilito dall’Aifa i fattori di rischio per malattia grave comprendono: tumore in fase attiva, insufficienza renale cronica, broncopneumopatia severa, immunodeficienza primaria o acquisita, obesità, malattia cardiovascolare grave (scompenso cardiaco, malattia coronarica, cardiomiopatia), diabete mellito non compensato. La durata del trattamento non deve superare i 5 giorn. La particolarità di questi farmaci antivirali è che per funzionare vanno assunti in tempi brevi: entro 3-5 giorni al massimo dall'insorgenza dei sintomi.