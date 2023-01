Cup: nei pomeriggi del 24 gennaio e 1 febbraio breve stop alle prenotazioni

Per consentire un aggiornamento tecnico-informatico, il servizio CUP per la prenotazione di visite ed esami specialistici è sospeso nelle giornate di martedì 24 gennaio dalle 16 alle 17 e mercoledì primo febbraio dalle 16 alle 17.30.

Nelle fasce orarie pomeridiane indicate non sarà dunque possibile prenotare prestazioni sanitarie in tutti i punti di erogazione provinciale, comprese le farmacie, tramite Fascicolo sanitario elettronico e numero verde 800.629.444.