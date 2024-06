Dalla Regione 40 milioni per le persone più fragili, Pellegrini: "Confermata la linea di sviluppo e innovazione"

"Il Piano attuativo salute mentale 2024 della Regione Emilia-Romagna conferma una linea di sviluppo e innovazione dei dipartimenti di Salute mentale orientata a dare realizzazione ai piani diagnostico terapeutici assistenziali specifici e con il fondo per l'Autonomia possibile sostiene modelli innovativi di intervento come i progetti personalizzati con Budget di Salute che l'Azienda Usl di Parma ha contribuito a definire in un lavoro con l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Emilia-Romagna ed ha portato all'approvazione delle relative linee di indirizzo da parte della Conferenza Stato-Regioni". A dirlo è Pietro Pellegrini, sub commissario sanitario e direttore dipartimento assistenziale integrato salute mentale - dipendenze patologiche dell'Azienda Usl di Parma.

"Un motivo di soddisfazione e di ulteriore stimolo per creare, anche riconvertendo la residenzialità sociosanitaria, i servizi di comunità e prossimità, con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, volontariato e di tutte le articolazioni sociali nell'ambito di un rinnovato patto sociale di comunità che veda sempre più la casa della persona il primo luogo di cura e di vita, evitando solitudine e rischi di abbandono delle persone e dei loro cari. Per la realizzazione del Piano è fondamentale l'integrazione con l'Università di Parma oltre che per l'assistenza, per la formazione e la ricerca ed è consolidata la collaborazione con l'Ospedale Privato Accreditato "Maria Luigia" per lo sviluppo dei nuovi percorsi di cura. Nell'ambito sociosanitario con tutti i Comuni e le ASP. Infine è essenziale la partecipazione degli utenti, anche come Esperti per Esperienza e dei familiari".