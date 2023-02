Epilessia, la corretta informazione passa dall'ospedale Maggiore

L’informazione è il primo passo per abbattere i pregiudizi e promuovere la consapevolezza sulla malattia. L’epilessia è una patologia neurologica frequente, può manifestarsi a tutte le età, e conta ogni anno in Italia circa 30mila nuovi casi. Nonostante l’impatto improvviso sulla vita quotidiana, chi vive in questa condizione può raggiungere una migliore qualità di vita con il giusto supporto.

In occasione della giornata internazionale dell’epilessia, saranno in prima linea per informare i cittadini gli specialisti del Centro per la diagnosi e la cura dell’Epilessia dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, diretta dal prof. Liborio Parrino e della Neuropsichiatria infantile afferente alla Clinica Pediatrica, diretta dalla prof.ssa Susanna Esposito.

Come riconoscere i segnali, quali son gli esami necessari per la diagnosi e l’importanza di un trattamento terapeutico mirato saranno gli argomenti trattati dagli specialisti all’infopoint di lunedì 13 febbraio, dalle 10 alle 16, all’ingresso di via Volturno alle Torri medicine del Maggiore. Occasione per distribuire materiale informativo sulla patologia, contrastare la disinformazione e i pregiudizi che ancora esistono sulla malattia. Saranno presenti al banchetto informativo gli specialisti: Enrico Sasso, Irene Florindo, Lucia Zinno, Benedetta Piccolo, Emanuela Turco con i medici specializzandi delle strutture.