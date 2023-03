Gionata nazionale dell'udito, open day sulla cura dell’orecchio al Maggiore

La sordità o ipoacusia (perdita dell’udito) è una condizione molto comune e diffusa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il 20% circa della popolazione mondiale ne sia affetta e che essa si manifesti in maniera invalidante in decine di milioni di soggetti. Un’incidenza in costante aumento nelle popolazioni dove è più alto l’innalzamento dell’aspettativa di vita. Riconoscere precocemente i sintomi della sordità e dei problemi all’orecchio è fondamentale per poter intervenire sia sulle possibili cause sia per ridurre al minimo la disabilità che ne deriva.

In occasione della Giornata Nazionale dell’udito l’equipe medica di Otologia e Audiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha organizzato un Open Day Audiologico con colloqui informativi per i cittadini/pazienti che fossero interessati ai problemi uditivi. E’ possibile prenotarsi al numero 0521.702364. I colloqui si terranno la mattina di venerdì 3 marzo presso il Servizio di Audiometria, spazi ambulatoriali di Otorinolaringoiatria, al 1° piano ala est.

“La struttura di Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia di Parma può contare su un’alta specializzazione nella diagnosi e nel trattamento di tutte le patologie otologiche – spiega il direttore Enrico Pasanisi – e anche quest’anno il Piano Nazionale Esiti (dati Agenas) conferma la nostra struttura al primo posto fra le Aziende sanitarie nazionali come volume di ricoveri per interventi chirurgici sull’orecchio, con la metà dei pazienti che provengono da fuori Parma”.

“Inoltre la nostra struttura – continua Pasanisi - dispone di un Servizio di Audiologia dove vengono effettuati esami diagnostici uditivi dal neonato (screening uditivo neonatale universale) al paziente anziano. Ed è centro provinciale di riferimento per la prescrizione, collaudi e rinnovi delle protesi acustiche. Da anni, infatti, la Scuola otologica di Parma, fondata da Carlo Zini, si occupa anche della riabilitazione uditiva nelle sordità gravi o totali bilaterali, nel bambino come nell’adulto, mediante l’Impianto Cocleare (dispositivo elettronico che sostituisce la funzione cocleare, l’unico in grado di sostituire un organo di senso) o mediante altre protesi sempre impiantabili chirurgicamente”.

L’équipe medica Otologica e Audiologica comprende oltre al direttore Enrico Pasanisi, Vincenzo Vincenti (responsabile di Otorinolaringoiatria Pediatrica), Andrea Bacciu, Filippo Di Lella e Maurizio Falcioni (specialista nel trattamento delle patologie otoneurochirurgiche e della base cranica laterale).