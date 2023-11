Giornata mondiale della Prematurità: dal 12 al 17 novembre iniziative al Maggiore

In occasione della Giornata mondiale della Prematurità, i reparti dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” dedicati ai piccolissimi, la Terapia Intensiva Neonatale e la Neonatologia, si coloreranno di viola con un ricco calendario di iniziative per ricordare, insieme a tutte le associazioni al fianco del reparto, l’assistenza e la cura dei bambini nati pretermine e per approfondire i progressi della neonatologia portati avanti con professionalità, impegno e passione dai sanitari, dai volontari e con molto coraggio dai genitori.

Le iniziative sono frutto della collaborazione tra le associazioni Colibrì, Giocamico, Donatori di Coccole, Cuore di Maglia e i Folletti, e si concluderanno con la festa del reparto il 17 novembre sotto la “regia” di Mara Cauli, coordinatrice infermieristica della Terapia Intensiva Neonatale di cui è responsabile Enzo Romanini e della Neonatologia diretta da Serafina Perrone.

Il primo appuntamento è per domenica 12 novembre (ore 15-17) con i super eroi Super Mario e Peach, Spiderman, Batman & co e le volontarie lettrici di favole. Ai partecipanti verrà donato il libro ‘il neonato ci parla’ da parte di “Amici di Sonia” in suo ricordo. Mercoledì 15 novembre (ore 13-15) protagonista sarà la musicoterapia con la dottoressa Roberta Avanzi che racconterà il progetto sostenuto da Colibrì.

Venerdì 17 novembre in occasione della Giornata mondiale della Prematurità grande festa nell’atrio al secondo piano dell’Ospedale dei bambini con la consegna al reparto delle copertine realizzate dalle volontarie di Cuore di Maglia e i gadget dei Donatori di coccole, mentre Giocamico omaggerà le mamme del “Diario delle prime volte” per segnare i progressi raggiunti dal neonato prematuro e i Folletti interverranno con i super eroi. Alle ore 16.30 l’associazione Colibrì consegnerà due monitor multiparametrici per il controllo dei parametri vitali dei piccoli pazienti e sei cuscini speciali a forma di rana, da cui prendono il nome di cuscini frog, per il corretto posizionamento dei neonati.