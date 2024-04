Proroga della Regione: gratis i farmaci di “fascia C” per il 2024

Anche per l’anno 2024 la Regione Emilia-Romagna ha deciso di prorogare la misura relativa all’erogazione gratuita dei farmaci di “fascia C”. Le attestazioni rilasciate nel 2024 saranno utilizzabili fino al 31 marzo 2025. Per ottenere la nuova attestazione occorre l'Isee in corso di validità.

Si tratta di una misura a sostegno dei nuclei indigenti promossa dalla Regione Emilia Romagna per l’erogazione gratuita dei farmaci di fascia C (farmaci a carico del cittadino, non concessi dal Servizio Sanitario Nazionale poiché non considerati “essenziali” o “salvavita”), indicati nel Prontuario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. La misura anticrisi, adottata a partire dall’agosto 2009 e rinnovata annualmente fino al 31 marzo 2025, promuove un supporto ai nuclei, o persone singole, che si trovino in una situazione di disagio economico-sociale.

Hanno diritto all’erogazione gratuita dei farmaci di fascia C i nuclei o le persone singole residenti nel Comune di Parma che si trovino in una situazione di indigenza valutata attraverso il calcolo dell’indicatore della Situazione Economica (ISEE) che deve essere pari o inferiore a euro 7.500,00.

Il Comune di Parma, per essere più vicino ai cittadini e alle famiglie maggiormente in difficoltà, ha individuato, anche per l’anno 2024, i nominativi dei nuclei beneficiari in carico ai Servizi Sociali e mette a disposizione gli attestati degli aventi diritto fino al 31/03/2025, presso le quattro sedi dei Poli territoriali della città. Il cittadino può quindi rivolgersi al Polo Sociale di appartenenza per il ritiro dell’attestato stesso.

- Polo San Leonardo (zone: Parma Centro - San Leonardo - Cortile S.Martino) - Via Verona n. 36/A

- Polo Pablo (zone: Pablo - Golese - San Pancrazio - Oltretorrente) - Via Bocchi n. 1/A, angolo Via Savani

- Polo Lubiana (zone: Lubiana - San Lazzaro - Cittadella) – Via XXIV Maggio n. 63

- Polo Montanara (zone: Montanara -Vigatto - Molinetto) - Via Carmignani n. 9/A

(Orari apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì, 8.30 – 13.30 solo su appuntamento).

Per poter usufruire dell’erogazione gratuita per i farmaci in fascia C, la prescrizione del farmaco deve essere effettuata dai medici di famiglia o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale. Il cittadino può ritirare il farmaco autonomamente presso il Padiglione n.10 in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14, (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17.00 e sabato dalle 8,30 alle 12.30.) presentando, insieme, la ricetta bianca, compilata dal medico di famiglia e l’attestato rilasciato dai Servizi Sociali del Comune.