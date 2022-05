"Camminiamo insieme per sostenere le famiglie colpite dalla Sla”

Domenica 15 Maggio al Campus di Parma, Paolo Delporto e Andrea Devicenzi, atleta paralimpico, tornano a promuovere insieme un’iniziativa nel nome dello sport e dell’amicizia: si tratta questa volta di una camminata non competitiva di 5 km introno al Campus Universitario di Parma per sostenere le famiglie di persone colpite da Sla che necessitano di cura e assistenza particolarmente costose. Per partecipare, ci si iscrive direttamente alla partenza, alle 9.30 presso la pista di atletica del Campus, con un contributo di 20 euro. Chi volesse contribuire con una donazione, lo può fare, indicando sempre la causale DONA DI SLANCIO, con un bonifico sull’IBAN di AISLA Onlus – Sezione Parma Credito Valtellinese, IBAN IT39S0521612700000000000267.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Cus Parma, Progetti del Cuore, Aisla Onlus, ed è rivolta a tutti, ognuno può partecipare col proprio passo: è un’ottima occasione per celebrare l’amicizia e lo sport all’aria aperta e sostenere le famiglie colpite dalla SLA.