La Casa della salute cresce e amplia spazi e servizi

“Le Case della Salute danno la possibilità alle persone di avere le cure il più vicino possibile al loro luogo di residenza – afferma Massimo Fabi, commissario straordinario dell’Azienda Usl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma -

L’ampliamento della struttura di Fontanellato, il rapporto stretto con la Casa residenza per anziani, i progetti che abbiamo con i Medici di Medicina Generale e gli specialisti dei nostri Ospedali sono proprio orientatiin questa direzione”.



“Questa è un’ulteriore tappa. Fontanellato ha sempre creduto nella sanità, nel garantire ai cittadini un elevato livello di prestazioni sanitarie – commenta il sindaco di Fontanellato Luigi Spinazzi – La doppia presentazione di oggi, nuovi servizi e una struttura ampliata, si inserisce in un nuovo modello di assistenza sanitaria, in cui prevenzione, qualità dei servizi, territorialità, sinergia fra diversi soggetti e associazioni di volontariato, rendono questa nostra Casa della Salute all’avanguardia”.

“L'ampliamento degli spazi alla Casa della salute – dichiara Flaminia Tortelli assessore ai servizi sociali e sanità del comune di Fontanellato - porterà molti benefici ai nostri cittadini che potranno effettuare visite specialistiche direttamente in struttura, fattore importantissimo sia sotto il profilo pratico che economico. Con la riqualificazione effettuata la Casa della salute diventa ancor più funzionale, un vero fiore all' occhiello per il nostro territorio”.

La ricca offerta di servizi è stata presentata da Carmen Palmieri, medico di Medicina generale, che si è soffermata sulla presa in carico dei pazienti più fragili e sui dati complessivi di attività della struttura, da Severino Aimi, responsabile della Casa della comunità di San Secondo, che ha illustrato le risorse territoriali nella gestione delle patologie croniche e da Giuseppina Caberti, dirigente del servizio Sociale di ASP distretto di Fidenza, cha ha parlato del ruolo dell’assistente sociale nella Casa della salute e nella rete dei servizi.

In apertura, insieme a Massimo Fabi e Luigi Spinazzi, sono intervenuti anche il presidente di ASP distretto di Fidenza Davide Vanicelli, il direttore operativo Area Vasta Emilia Nord Andrea Deolmi e la direttrice del distretto di Fidenza Silvia Orzi. Il Presidente del Comitato di distretto di Fidenza ha espresso soddisfazione per come i servizi della Casa della salute siano cresciuti e siano sempre più rispondenti ai bisogni di salute non solo dei cittadini di Fontanellato, ma anche dei comuni limitrofi, in linea con la programmazione e gli indirizzi del Comitato di distretto.

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

La Casa della salute ha un nuovo ingresso e una sala d’attesa dedicata ai bambini. L’ampliamentodella Casa della salute ha consentito una nuova distribuzione dei locali, utile a migliorare la fruibilità dei servizi, dedicati alla gestione integrata della cronicità, con l’attività specialistica di pneumologia, diabetologia, cardiologia, neurologia ed internistica, per la terapia anticoagulante.

I DATI DI ATTIVITA’

Nella Casa della salute è presente una medicina di gruppo, con cinque medici di medicina generale, un ambulatorio infermieristico e un pediatra di libera scelta. Questi i servizi dell’Azienda Usl presenti: il servizio di salute mentale, l’assistenza infermieristica domiciliare (operativa nei comuni di Fontanellato, Soragna e Fontevivo), il servizio di distribuzione diretta di ausili e presidi e il punto prelievi. Il nucleo infermieristico è composto da 5 infermieri più il coordinatore.

Nel 2023, a Fontanellato sono stati effettuati 1.062 accessi domiciliari, 7 giorni su 7 (ai quali si aggiungono i 954 su Fontevivo, i 908 su Soragna e i 44 su tutto il distretto per malati di Aids). Nel 2023 nella Casa della salute di Fontanellato sono stati eseguiti 2.647 prelievi, ai quali si aggiungono i 2.176 fatti a Soragna. I pazienti diabetici in carico nella Casa della salute sono 202, 275 quelli che si rivolgono alla distribuzione diretta del farmaco, 26 gli assistiti che usufruiscono della fornitura di protesica, e 39 i pazienti che ritirano i prodotti per la nutrizione.

I medici di medicina generale della Casa della Salute di Fontanellato, nel 2023, hanno effettuato 19.430 visite programmate, 4.600 visite urgenti, 2.305 visite domiciliari, 1.926 vaccini antinfluenzali. Ilpediatra ha eseguito 5000 visite di cui 2000 bilanci di salute. Questi i numeri dell’ambulatorio per la cronicità: che ha permesso, lo scorso anno, di eseguire 192 visite diabetologiche, 58 visite neurologiche, 204 visite pneumologiche, 192 visite cardiologiche, la presa in carico di 210 pazienti per terapia anticoagulante, 1.292 vaccini anti covid e 754 medicazioni.