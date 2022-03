La denuncia di Occhi (Lega): "Ripristinare il sistema di prenotazione nel fascicolo sanitario elettronico"

"Ripristinare il sistema di prenotazione tramite il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) per gli abitanti della provincia parmigiana". Lo chiede Emiliano Occhi (Lega) in un 'interrogazione che pone sotto i riflettori i problemi inerenti le funzionalità collegate al Fse.

Il leghista, segnalando come "il sistema di prenotazione all’interno della provincia di Parma non sia possibile attraverso il fascicolo sanitario elettronico ma solamente attraverso una prenotazione effettuata o in farmacie convenzionate o presso uno sportello Cup", denuncia un evidente disservizio che "provoca molte problematiche agli utenti che desiderano prenotare le prestazioni in completa autonomia; mentre la prenotazione nelle altre province si può effettuare sia in autonomia mediante Fse che recandosi presso farmacie o Cup".

Occhi, chiede quindi alla Giunta se sia a conoscenza del problema riscontrato e come intenda "porre rimedio a questo disservizio all’interno della provincia di Parma e con quali tempistiche".