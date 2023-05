Mammografia al Piccole figlie hospital: al via la campagna di prevenzione per le donne

Il Piccole Figlie Hospital, struttura del gruppo sanitario Lifenet Healthcare, promuove un’iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione al femminile: a chi prenoterà una mammografia sarà infatti offerta la possibilità di effettuare un’ecografia mammaria.

Il tumore al seno è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile in tutte le fasce di età, tanto da colpire ogni anno una donna su otto. Fortunatamente, grazie ai continui progressi della medicina e alla facilità di accesso agli screening per la diagnosi precoce vi è stato un netto calo della mortalità, nonostante il continuo aumento di casi registrati.

La mammografia è l’esame radiografico in grado di individuare micro-calcificazioni o noduli di piccole dimensioni, soprattutto in donne con più di 40 anni con densità mammaria meno accentuata. L’ecografia mammaria prevede invece l’utilizzo degli ultrasuoni ed è maggiormente indicata per valutare la mammella a struttura ghiandolare densa, per questo più indicata nella valutazione di mastopatie, fibroadenomi, cisti o noduli benigni che tendono a svilupparsi tra il 30 e il 60% delle donne in giovane età. Si tratta di esami non invasivi che per una prevenzione efficace si consiglia di ripetere a cadenza annuale.

“Il Piccole Figlie Hospital è al fianco delle donne nella prevenzione di tumori al seno – ha spiegato Roberto Gallosti, amministratore delegato del Piccole Figlie Hospital – Grazie a questa iniziativa offriamo la possibilità a tutte le nostre pazienti di effettuare un esame che troppo spesso viene “dimenticato” per gli impegni della vita quotidiana. Una diagnosi precoce può fare la differenza in un percorso di cura e aumentare in maniera significativa le possibilità di guarigione in caso di patologia”.