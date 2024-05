“Mi prendo cura di te”, ciclo di incontri dedicati ai caregiver

Un ciclo di incontri formativi dedicati a coloro che si prendono cura di persone anziane e disabili non autosufficienti. Nel mese di maggio, il “Mese dei caregiver”, Azienda Pedemontana sociale e Unione Montana Appennino Parma Estpropongono, in particolare, tre appuntamenti con professionisti esperti per fornire consigli e informazioni utili a supportare queste importanti figure, diventate fondamentali per il benessere delle persone fragili, che si trovano a svolgere un compito difficile e pesante, per il corpo e per la mente. E per coloro che assistono un familiare o una persona cara, la situazione si fa ancora più complicata, perché oltre alle inevitabili implicazioni emotive si trovano a dover sacrificare il proprio tempo libero e le proprie energie.

I tre incontri, realizzati in collaborazione con il Servizio S.T.A.F.F. (Sportello Territoriale Assistenti Familiari e Formazione), il suo gestore PrivatAssistenza Collecchio - Langhirano -Traversetolo e Anmic Parma, si svolgeranno sempre di venerdì dalle ore 17 alle 19 nei pomeriggi del 17, 24 e 31 maggio. Il primo appuntamento di venerdì 17 maggio nella sede Sala civica “Casa I Prati” a Collecchio (Via San Prospero 13), è intitolato “Assistenza come relazione” e avrà come relatrice la psicologa - psicoterapeuta Graziana Romano, che parleràdella prevenzione del burn out del caregiver. Il secondo, che si terrà venerdì 24 maggio nella Sala consiglio del Municipio di Langhirano(Piazza G. Ferrari, 1) tratterà, invece, di “Assistenza e sessualità”. Un argomento considerato ancora come un tabù, ma che spesso rappresenta un bisogno per la persona assistita. Relatrice sarà la sessuologa Antonella Metto.

Il terzo e ultimo incontro di venerdì 31 maggioal Centro Polivalente di Monticelli Terme (Via Marconi 13/bis), dal titolo “Aspetti sociali e assistenziali della cura”, avrà un taglio molto pratico, con l’infermiera Marianna Canelli e ilResponsabile di Attività Assistenziali (RAA)Tommaso Fontana che forniranno consigli sulla gestione dell’assistito e sull’utilizzo e l’approvvigionamento dei presidi e degli ausili.