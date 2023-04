Novità e nuove realizzazioni alle Piccole figlie, oggi l’inaugurazione

Il Presidente del Consiglio comunale di Parma Michele Alinovi, il Direttore Generale e Commissario straordinario dell’Azienda USL di Parma Massimo Fabi, l’Amministratore Delegato di Lifenet Healthcare Nicola Bedin e l’Amministratore Delegato del Piccole Figlie Hospital Roberto Gallosti, hanno inaugurato le ultime realizzazioni della struttura sanitaria parmense del gruppo Lifenet con la benedizione del Vescovo di Parma, monsignor Enrico Solmi.

Le nuove opere edili ed impiantistiche rientrano nel programma di investimenti e rilancio della clinica avviato nel 2018 sull'Hospital da parte della nuova proprietà che visto ha l'erogazione di prestazioni e di presenze di parmigiani passare dalle 58.000 del 2017 alle 80.000 dello scorso anno.

Al taglio di nastro il Presidente Alinovi ha voluto sottolineare come ""Tra il Comune di Parma e la realtà socio-sanitaria e socio-assistenziale delle Piccole Figlie, vi è da almeno un decennio un forte rapporto di collaborazione. Così è stato durante i momenti drammatici dell'alluvione del 2014 e la successiva ricostruzione, così è stato nell'accompagnamento e nel supporto che il Comune di Parma e le sue strutture tecnico amministrative hanno fornito per favorire lo sviluppo dei tanti progetti messi in campo dall' Hospice e dall'Hospital Piccole Figlie, come quello che inauguriamo. Noi crediamo fortemente nella sanità pubblica che significa anche privato accreditato, parte fondamentale del nostro sistema di assistenza, necessario per dare servizi di eccellenza e adeguati al bisogno dei nostri cittadini che, come segnalato nel censimento della Provincia, sono un aumento e in particolare nella fascia dell'età anziana"